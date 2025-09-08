Вже 54 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Ми запустили клуб МикВісті!
Детальніше
Участь в клубі — інвестиція
у правду та журналістику
Приєднатися
Ваша інвестиція  у правду та журналістику.   Детальніше

  • понеділок

    8 вересня, 2025

  • 28.1°
    Переважно ясно

    Миколаїв

  • 8 вересня , 2025 понеділок

  • Миколаїв • 28.1° Переважно ясно

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

У Миколаєві працюють п’ять «віконець життя» для новонароджених

Жінка з новонародженою дитиною. Ілюстративне фото: Getty ImagesЖінка з новонародженою дитиною. Ілюстративне фото: Getty Images

У Миколаєві на базі п’яти медичних закладів діють бебі-бокси, або «віконця життя», де жінки, які опинилися в складних життєвих обставинах, можуть залишити новонароджену дитину анонімно.

Про це повідомив голова Миколаївської міської ради Олександр Сєнкевич, реагуючи на випадок в Одеській області, де 39-річна місцева жителька викинула новонароджену дитину з вікна багатоповерхівки.

— «Віконця життя» облаштовані спеціальною теплою ковдрою та пелюшкою, куди можна непомітно покласти дитину, батьки якої не планують залишити її в родині, але хочуть зберегти для неї шанс на майбутнє. Спрацьовує датчик, звуковий сигнал чують медпрацівники і одразу забирають дитя для огляду, обстеження і харчування , — зазначив він.

Олександр Сєнкевич також наголосив, що користуючись «віконцями життя», жінка зберігає повну анонімність і не несе кримінальної відповідальності. Якщо батьки протягом 2 місяців змінять своє рішення, і на той момент немовля ще не буде усиновлене, то у них буде шанс повернути собі дитину.

У Миколаєві «віконця життя» функціонують з 2016 року. Основні адреси:

  •  вул. Екіпажна, 5 (біля приймального відділення);
  •  вул. Будівельників, 8 (біля центрального входу);
  •  вул. Київська, 3 (біля приймального відділення);
  •  вул. Рюміна, 5 (біля приймального відділення);
  •  просп. Богоявленський, 336 (біля приймального відділення).

Нагадаємо, у Львові 47-річний чоловік залишив люльку з немовлям на даху автомобіля та, забувши про це, поїхав. У результаті дитина випала та отримала травми. Батькові вже повідомили про підозру.

Останні новини про: Медицина

Захворюваність на кір в Україні у 2025 році зросла в 10 разів
У Миколаївській області за тиждень народилося 74 малюки
На Миколаївщині зростає захворюваність на грип та COVID-19: чотири пацієнти в реанімації
Реклама

Читайте також:

новини

Після 5 років слухань суд звільнив від покарання чиновника ДЖКГ Миколаєва, який брав відкати за підписання актів на роботи, яких не було

Аліса Мелік-Адамян
новини

«Будувати велику сцену, щоб потім була сирена, і все скасували?», — у мерії пояснили, чому в Миколаєві знову не буде масштабного Дня міста

Аліна Квітко
новини

«Певним людям захотілось хайпу», — мер Баштанки вийшов під заставу та заявив, що ні в чому не винен

Аліса Мелік-Адамян
новини

У школах Миколаєва цього року 21 тисяча школярів харчуватимуться безкоштовно

Даріна Мельничук
новини

Миколаївці віддають від 32% доходу на оренду житла

Аліна Квітко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Медицина

На Миколаївщині зростає захворюваність на грип та COVID-19: чотири пацієнти в реанімації
У Миколаївській області за тиждень народилося 74 малюки
Захворюваність на кір в Україні у 2025 році зросла в 10 разів

У комісії ДЖКГ пропонують «омолодити» 64 дерева вздовж тротуара Панченка, обрізавши їх корені

Після 5 років слухань суд звільнив від покарання чиновника ДЖКГ Миколаєва, який брав відкати за підписання актів на роботи, яких не було

1 година тому

У школах Миколаєва цього року 21 тисяча школярів харчуватимуться безкоштовно

Даріна Мельничук

Головне сьогодні
Ми запустили клуб МикВісті!

Спільнота читачів, які вірять у силу медіа та змінюють реальність через журналістику

Наша ціль — 200
Вже 54 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу
Приєднатися
Apple Pay