У Миколаєві працюють п’ять «віконець життя» для новонароджених

Жінка з новонародженою дитиною. Ілюстративне фото: Getty Images

У Миколаєві на базі п’яти медичних закладів діють бебі-бокси, або «віконця життя», де жінки, які опинилися в складних життєвих обставинах, можуть залишити новонароджену дитину анонімно.

Про це повідомив голова Миколаївської міської ради Олександр Сєнкевич, реагуючи на випадок в Одеській області, де 39-річна місцева жителька викинула новонароджену дитину з вікна багатоповерхівки.

— «Віконця життя» облаштовані спеціальною теплою ковдрою та пелюшкою, куди можна непомітно покласти дитину, батьки якої не планують залишити її в родині, але хочуть зберегти для неї шанс на майбутнє. Спрацьовує датчик, звуковий сигнал чують медпрацівники і одразу забирають дитя для огляду, обстеження і харчування , — зазначив він.

Олександр Сєнкевич також наголосив, що користуючись «віконцями життя», жінка зберігає повну анонімність і не несе кримінальної відповідальності. Якщо батьки протягом 2 місяців змінять своє рішення, і на той момент немовля ще не буде усиновлене, то у них буде шанс повернути собі дитину.

У Миколаєві «віконця життя» функціонують з 2016 року. Основні адреси:

вул. Екіпажна, 5 (біля приймального відділення);

вул. Будівельників, 8 (біля центрального входу);

вул. Київська, 3 (біля приймального відділення);

вул. Рюміна, 5 (біля приймального відділення);

просп. Богоявленський, 336 (біля приймального відділення).

Нагадаємо, у Львові 47-річний чоловік залишив люльку з немовлям на даху автомобіля та, забувши про це, поїхав. У результаті дитина випала та отримала травми. Батькові вже повідомили про підозру.