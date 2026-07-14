На Одещині чоловіка, який застрелив поліцейського, засудили до довічного ув'язнення
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- Марія ХаміцевичКореспондентка
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На Одещині суд визнав 46-річного чоловіка винним у вбивстві поліцейського, замаху на вбивство ще двох людей, а також незаконному поводженні зі зброєю. Йому призначили покарання у вигляді довічного позбавлення волі.
Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.
Під час судового розгляду обвинувачений визнав провину лише в незаконному поводженні зі зброєю. Водночас прокурори довели його причетність до нападу на правоохоронців, надавши показання потерпілих, висновки експертиз та результати слідчого експерименту.
Суд встановив, що ще у 2014 році чоловік придбав травматичний револьвер, який згодом переробив на вогнепальну зброю. Також він самостійно виготовив 13 патронів і без дозволу зберігав їх вдома.
У серпні 2025 року в одному із сіл Ізмаїльського району патрульні зупинили чоловіка, який їхав на мопеді без мотошолома. Він проігнорував вимогу зупинитися, спробував утекти, але впав з мопеда.
Коли правоохоронці під'їхали до нього, чоловік дістав револьвер і почав стріляти по службовому автомобілю, а потім вистрілив в одного з поліцейських. У відповідь правоохоронець застосував табельну зброю та поранив нападника, після чого його затримали.
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Суд визнав чоловіка винним за низкою статей Кримінального кодексу України, зокрема за посягання на життя працівника правоохоронного органу, та призначив йому довічне позбавлення волі.
Нагадаємо, що міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив про необхідність посилення підготовки патрульних поліцейських в Україні, щоб вони були готові діяти в небезпечних ситуаціях і ризикувати заради життя інших.
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