 На Одещині чоловіка, який застрелив поліцейського, засудили до довічного ув'язнення

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Головна Новини Інциденти 20:07, 14 липня, 2026

На Одещині чоловіка, який застрелив поліцейського, засудили до довічного ув'язнення

На Одещині чоловіка, який застрелив поліцейського, засудили до довічного ув'язнення. Фото: Прокуратура УкраїниНа Одещині чоловіка, який застрелив поліцейського, засудили до довічного ув'язнення. Фото: Прокуратура України

На Одещині суд визнав 46-річного чоловіка винним у вбивстві поліцейського, замаху на вбивство ще двох людей, а також незаконному поводженні зі зброєю. Йому призначили покарання у вигляді довічного позбавлення волі.

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.

Під час судового розгляду обвинувачений визнав провину лише в незаконному поводженні зі зброєю. Водночас прокурори довели його причетність до нападу на правоохоронців, надавши показання потерпілих, висновки експертиз та результати слідчого експерименту.

На Одещині чоловіка, який застрелив поліцейського, засудили до довічного ув'язнення. Фото: Прокуратура УкраїниНа Одещині чоловіка, який застрелив поліцейського, засудили до довічного ув'язнення. Фото: Прокуратура України

Суд встановив, що ще у 2014 році чоловік придбав травматичний револьвер, який згодом переробив на вогнепальну зброю. Також він самостійно виготовив 13 патронів і без дозволу зберігав їх вдома.

У серпні 2025 року в одному із сіл Ізмаїльського району патрульні зупинили чоловіка, який їхав на мопеді без мотошолома. Він проігнорував вимогу зупинитися, спробував утекти, але впав з мопеда.

Коли правоохоронці під'їхали до нього, чоловік дістав револьвер і почав стріляти по службовому автомобілю, а потім вистрілив в одного з поліцейських. У відповідь правоохоронець застосував табельну зброю та поранив нападника, після чого його затримали.

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Пораненого поліцейського доправили до лікарні, однак він помер від отриманих поранень.

Суд визнав чоловіка винним за низкою статей Кримінального кодексу України, зокрема за посягання на життя працівника правоохоронного органу, та призначив йому довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, що міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив про необхідність посилення підготовки патрульних поліцейських в Україні, щоб вони були готові діяти в небезпечних ситуаціях і ризикувати заради життя інших.

Навчання стали реакцією на нещодавній теракт у Києві. Перша група з 200 патрульних уже проходить практичні тренування на полігоні.

Автор
Марія Хаміцевич
Марія Хаміцевич
Кореспондентка
Кореспондентка МикВісті з 2023 року, спеціалізується на культурі, політиці, фоторепортажах та інтерв’ю, має фахову журналістську освіту й додаткову підготовку з протидії дезінформації та безпеки журналістської роботи.

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