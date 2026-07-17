Йшла з дітьми до укриття: в Одесі через російську атаку загинула волонтерка Червоного Хреста

Внаслідок російської ракетної атаки на Одесу ввечері 16 липня загинула волонтерка та інструкторка з першої допомоги Українського Червоного Хреста Олена Архіпова.

Про це 17 липня повідомили в Українському Червоному Хресті.

За інформацією організації, жінка загинула, коли разом із дітьми прямувала до укриття. Її діти вижили та нині отримують необхідну допомогу.

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Олена Архіпова долучилася до команди Українського Червоного Хреста у 2023 році. Вона проводила навчання з надання першої допомоги для рятувальників Державної служби України з надзвичайних ситуацій, поліцейських, дорослих і дітей. Із 2026 року також навчала надавати першу допомогу тваринам.

17 липня вона мала розпочати спеціалізоване навчання, щоб стати інструкторкою з першої допомоги для людей з інвалідністю.

«Олена навчала інших рятувати життя і щодня власним прикладом доводила, що людяність, небайдужість і турбота здатні змінювати світ», — зазначили в Українському Червоному Хресті.

В Одесі через російську атаку загинула волонтерка Олена Архіпова. Фото: Червоний Хрест України В Одесі через російську атаку загинула волонтерка Олена Архіпова. Фото: Червоний Хрест України

Тоді через цей обстріл Одеси загинула ще одна людина, 10 — дістали поранення. Крім того, через обстріл пошкоджено житлові будинки, релігійний і дошкільний заклади, автомобілі та інші об'єкти цивільної інфраструктури.