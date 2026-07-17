 Росія вдарила по Одесі: загинули двоє людей, серед 10 постраждалих — діти

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Головна Новини Оборона 8:34, 17 липня, 2026

Росія вдарила по Одесі: загинули двоє людей, серед 10 постраждалих — діти

Наслідки обстрілу Одеси 16 липня. Фото: ОВАНаслідки обстрілу Одеси 16 липня. Фото: ОВА

Ввечері 16 липня російські війська завдали ракетного удару по Одесі. Внаслідок атаки загинули двоє людей, ще 10 дістали поранення, серед них — діти.

Про це повідомили начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак та голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

За словами Сергія Лисака, серед загиблих — жінка, яка під час атаки гуляла в парку з дітьми. Діти вижили.

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Через обстріл пошкоджено житлові будинки, релігійний і дошкільний заклади, автомобілі та інші об'єкти цивільної інфраструктури. На місцях працюють екстрені та комунальні служби, розгорнули оперативний штаб.

Крім того, в Одеському районі внаслідок російського обстрілу зруйновано будівлю станції технічного обслуговування, після чого виникла пожежа. Також загорілися припарковані поруч автомобілі. За попередніми даними, там обійшлося без загиблих і постраждалих.

На місцях атак триває ліквідація наслідків, а правоохоронці документують черговий воєнний злочин Росії проти цивільного населення.

Наслідки обстрілу Одеси 16 липня. Фото: ОВАНаслідки обстрілу Одеси 16 липня. Фото: ОВА
Наслідки обстрілу Одеси 16 липня. Фото: ОВАНаслідки обстрілу Одеси 16 липня. Фото: ОВА
Наслідки обстрілу Одеси 16 липня. Фото: ОВАНаслідки обстрілу Одеси 16 липня. Фото: ОВА
Наслідки обстрілу Одеси 16 липня. Фото: ОВАНаслідки обстрілу Одеси 16 липня. Фото: ОВА
Наслідки обстрілу Одеси 16 липня. Фото: ОВАНаслідки обстрілу Одеси 16 липня. Фото: ОВА
Наслідки обстрілу Одеси 16 липня. Фото: ОВАНаслідки обстрілу Одеси 16 липня. Фото: ОВА

Нагадаємо, що внаслідок російської атаки на Одесу вранці 16 липня було пошкоджено будівлюОдеського професійного коледжу морського та залізничного транспорту.

Автор
Марія Хаміцевич
Марія Хаміцевич
Кореспондентка
Кореспондентка МикВісті з 2023 року, спеціалізується на культурі, політиці, фоторепортажах та інтерв’ю, має фахову журналістську освіту й додаткову підготовку з протидії дезінформації та безпеки журналістської роботи.

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