 Російський удар по Одесі пошкодив коледж морського та залізничного транспорту

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Головна Новини Оборона 14:02, 16 липня, 2026

Російський удар по Одесі пошкодив коледж морського та залізничного транспорту

Наслідки атаки на Одеський професійний коледж морського та залізничного транспорту. Фото: Суспільне ОдесаНаслідки атаки на Одеський професійний коледж морського та залізничного транспорту. Фото: Суспільне Одеса

Внаслідок російської атаки на Одесу вранці 16 липня пошкоджено будівлю Одеського професійного коледжу морського та залізничного транспорту.

У будівлі вибито вікна, пошкоджено покрівлю та стелю, повідомляє Укрінформ.

За словами заступниці директора коледжу Вікторії Лісник, під час атаки людей у закладі не було, оскільки удар стався рано-вранці.

— Це головний корпус, та в нас є ще корпуси, тому навчання 1 вересня все ж буде, і процесу ніщо не заважатиме. Але зараз роботи дуже багато, — сказала вона.

Водночас Вікторія Лісник зазначила, що наразі оцінити масштаби пошкоджень та вартість відновлення будівлі поки неможливо.

Наслідки атаки на Одеський професійний коледж морського та залізничного транспорту. Фото: Суспільне ОдесаНаслідки атаки на Одеський професійний коледж морського та залізничного транспорту. Фото: Суспільне Одеса
Наслідки атаки на Одеський професійний коледж морського та залізничного транспорту. Фото: Суспільне ОдесаНаслідки атаки на Одеський професійний коледж морського та залізничного транспорту. Фото: Суспільне Одеса

Нагадаємо, що в Одесі 16 липня оголошено День жалоби за трьома людьми, які загинули внаслідок російської атаки напередодні.

Автор
Марія Хаміцевич
Марія Хаміцевич
Кореспондентка
Кореспондентка МикВісті з 2023 року, спеціалізується на культурі, політиці, фоторепортажах та інтерв’ю, має фахову журналістську освіту й додаткову підготовку з протидії дезінформації та безпеки журналістської роботи.

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