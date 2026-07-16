Російський удар по Одесі пошкодив коледж морського та залізничного транспорту
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- Марія ХаміцевичКореспондентка
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Внаслідок російської атаки на Одесу вранці 16 липня пошкоджено будівлю Одеського професійного коледжу морського та залізничного транспорту.
У будівлі вибито вікна, пошкоджено покрівлю та стелю, повідомляє Укрінформ.
За словами заступниці директора коледжу Вікторії Лісник, під час атаки людей у закладі не було, оскільки удар стався рано-вранці.
— Це головний корпус, та в нас є ще корпуси, тому навчання 1 вересня все ж буде, і процесу ніщо не заважатиме. Але зараз роботи дуже багато, — сказала вона.
Водночас Вікторія Лісник зазначила, що наразі оцінити масштаби пошкоджень та вартість відновлення будівлі поки неможливо.
Нагадаємо, що в Одесі 16 липня оголошено День жалоби за трьома людьми, які загинули внаслідок російської атаки напередодні.
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