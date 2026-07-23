 На Одещині збитки у справах про розкрадання бюджетних коштів перевищили ₴52 млн

  • четвер

    23 липня, 2026

  • 19.9°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 23 липня , 2026 четвер

  • Миколаїв • 19.9° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Головна Новини Інциденти 21:49, 23 липня, 2026

На Одещині збитки у справах про розкрадання бюджетних коштів перевищили ₴52 млн

На Одещині збитки у справах про розкрадання бюджетних коштів перевищили 52 млн грн. Ілюстративне фото istockphotoНа Одещині збитки у справах про розкрадання бюджетних коштів перевищили 52 млн грн. Ілюстративне фото istockphoto

У першому півріччі 2026 року збитки у справах про розкрадання бюджетних коштів на Одещині перевищили 52 мільйони гривень.

Про це повідомляє Одеська обласна прокуратура.

За цей час прокуратура разом із правоохоронцями повідомила про підозру фігурантам близько 30 кримінальних проваджень. Йдеться про розкрадання та привласнення бюджетних коштів, зловживання службовим становищем і службову недбалість.

i Підтримай тих, хто щодня тримає місто в курсі

Клуб МикВісті — місце, де читач і редакція по один бік.

Учасники мають закритий чат, ексклюзивну розсилку із залаштунків життя журналістів, бачать новини раніше й впливають на зміни.

Приєднуйся. Разом тримаємо місто світлим

by phone
by card
lock icon Безпечна оплата

Отримувачем внесків є ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (ЄДРПОУ 45160758). Здійснюючи внесок, ви підтверджуєте згоду з тим, що внесена сума не підлягає поверненню та може бути використана ГО «Миколаївський Медіа Хаб» на реалізацію статутної діяльності, що включає підтримку незалежної журналістики та створення суспільно важливого контенту. Публічна оферта.

Серед підозрюваних — чинні та колишні посадовці Одеської міської ради, керівники державних і комунальних підприємств, підрядних організацій, медичних закладів та інших установ.

Правоохоронці виявили порушення під час закупівлі пального, електроенергії, обладнання для світлофорів і контейнерів для Сил оборони.

Також йдеться про будівництво укриттів у навчальних закладах, ремонт комунальних об’єктів та виконання державних програм підтримки фермерів.

Нагадаємо, що на Одещині судитимуть п’ятьох посадовців однієї з військових частин, яких обвинувачують у привласненні понад 15,1 мільйона гривень державних коштів через схему з фіктивною службою.

Автор
Таміла Ксьонжик
Таміла Ксьонжик
Кореспондент
Кореспондентка МикВісті з 2026 року, спеціалізується на культурі, політиці та фоторепортажах. З 2024 року здобуває освіту журналіста у Чорноморському національному університеті імені Петра Могили, спеціальність Журналістика

Останні новини про: Одеса

В Одесі затримали жінку за спробу привласнити квартиру померлої сусідки вартістю ₴1,6 млн
В Одесі за пів години випало понад дві третини місячної норми опадів: підтоплені сім вулиць
Україна скликає термінове засідання Радбезу ООН через атаки РФ на цивільні судна в Чорному морі
Реклама
Читайте також:
новини
У миколаївському яхт-клубі будують новий арт-об'єкт

Юлія Лук’яненко
новини
Куди сходити у Миколаєві: концерти, творчі зустрічі та фестивалі

Марія Хаміцевич
новини
У Новобузькій громаді створять сектор опіки: на обліку вже 96 дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах

Аліна Квітко
новини
Електротранс в Миколаєві розірве договір із новоствореною фірмою після аналізу цін на кабелі

Юлія Бойченко
новини
Після невдалого тендеру у Миколаєві знову шукають підрядника для ремонту їдальні ліцею №3

Альона Коханчук
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Одеса

Україна скликає термінове засідання Радбезу ООН через атаки РФ на цивільні судна в Чорному морі
В Одесі за пів години випало понад дві третини місячної норми опадів: підтоплені сім вулиць
В Одесі затримали жінку за спробу привласнити квартиру померлої сусідки вартістю ₴1,6 млн

МІСТО

У миколаївському яхт-клубі будують новий арт-об'єкт

Тисячі нових родин: скільки пар одружилися на Миколаївщині, Одещині та Херсонщині у 2026 році

3 години тому

Куди сходити у Миколаєві: концерти, творчі зустрічі та фестивалі

Головне сьогодні