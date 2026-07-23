На Одещині збитки у справах про розкрадання бюджетних коштів перевищили 52 млн грн. Ілюстративне фото istockphoto

У першому півріччі 2026 року збитки у справах про розкрадання бюджетних коштів на Одещині перевищили 52 мільйони гривень.

Про це повідомляє Одеська обласна прокуратура.

За цей час прокуратура разом із правоохоронцями повідомила про підозру фігурантам близько 30 кримінальних проваджень. Йдеться про розкрадання та привласнення бюджетних коштів, зловживання службовим становищем і службову недбалість.

Серед підозрюваних — чинні та колишні посадовці Одеської міської ради, керівники державних і комунальних підприємств, підрядних організацій, медичних закладів та інших установ.

Правоохоронці виявили порушення під час закупівлі пального, електроенергії, обладнання для світлофорів і контейнерів для Сил оборони.

Також йдеться про будівництво укриттів у навчальних закладах, ремонт комунальних об’єктів та виконання державних програм підтримки фермерів.

Нагадаємо, що на Одещині судитимуть п’ятьох посадовців однієї з військових частин, яких обвинувачують у привласненні понад 15,1 мільйона гривень державних коштів через схему з фіктивною службою.