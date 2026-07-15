На Одещині судитимуть військове командування за привласнення ₴15 млн на фіктивній службі

Суд на Одещині над військовими за розкрадання 15 млн грн. Фото Національна поліція України

На Одещині судитимуть п’ятьох посадовців однієї з військових частин, яких обвинувачують у привласненні понад 15,1 мільйона гривень державних коштів через схему з фіктивною службою. Обвинувальні акти вже передали до суду. У разі доведення вини їм загрожує до 10 років позбавлення волі.

Про це повідомляє Національна поліція України.

За версією слідства, командир окремого батальйону залучив до схеми трьох своїх заступників і командира роти. Упродовж 2022–2025 років вони оформлювали на військову службу чоловіків призовного віку, які фактично не проходили службу, але погоджувалися на оформлення фіктивних документів.

Нараховані їм зарплату, премії та надбавки учасники схеми знімали готівкою і ділили між собою. Загалом, за даними слідства, так оформили 19 людей.

Схему, за інформацією правоохоронців, викрили співробітники поліції, СБУ та військової прокуратури. Під час розслідування вони провели понад 100 обшуків у кількох областях, вилучили техніку, записи та гроші.

Суд на Одещині над військовими за розкрадання 15 млн грн. Фото Національної поліції України

Наразі всі п’ятеро є обвинуваченими. Суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. Четверо вже вийшли під заставу.

Їх судитимуть за статтями про зловживання службовим становищем, службове підроблення та пособництво в ухиленні від військової служби.

Суд на Одещині над військовими за розкрадання 15 млн грн. Фото Національна поліція України

Нагадаємо, що в Одесі перед судом постануть ювелір та його спільниця, яких обвинувачують у виготовленні та продажу підроблених прикрас під марками відомих світових брендів.