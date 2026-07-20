Херсонське підприємство через суд домоглося від РФ ₴486 млн за окупацію та розкрадання заводу

Олія. Ілюстративне фото: Ekobiotek Ukraine

Херсонське підприємство «Екобіотек-Україна» через суд домоглося рішення про стягнення з Росії 486 мільйонів гривень збитків. Компанія заявила, що під час окупації Херсона російські військові вивезли готову продукцію та обладнання, а після деокупації завод виявився фактично розграбованим і пошкодженим.

Відповідне рішення ухвалив Господарський суд Одеської області.

«Екобіотек-Україна» — високотехнологічний завод із виробництва рафінованої дезодорованої соняшникової олії, зареєстрований у Херсоні. Підприємство також володіє земельною ділянкою площею 2 гектари поблизу автодороги Цюрупинськ — Гола Пристань.

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Після початку повномасштабного вторгнення та тимчасової окупації Херсона підприємство втратило можливість працювати на власних виробничих потужностях.

Згідно з матеріалами справи, у серпні 2022 року на територію заводу зайшли люди в цивільному у супроводі російських військових. Вони вивезли готову продукцію, обладнання та інше майно, використовуючи як власний транспорт, так і автомобілі підприємства.

Після деокупації Херсона представники компанії встановили, що виробничі приміщення були повністю розграбовані, а значну частину обладнання, товарно-матеріальних цінностей і майна знищено або викрадено. Також зафіксували численні пошкодження будівель і виробничої інфраструктури.

Відповідно до висновку експертів, загальна сума завданих збитків становить 486 мільйонів гривень. Суддя Марина Сулімовська повністю задовольнила позов підприємства. Стягнення постановлено здійснити з Російської Федерації в особі міністерства юстиції, міністерства оборони, Федерального казначейства, Центрального банку та міністерства закордонних справ.

За даними державного реєстру, засновницею ТОВ «Екобіотек-Україна» є Дарія Туник, а директором підприємства — Володимир Найдишак.

Нагадаємо, що Господарський суд Києва зобов’язав Російську Федерацію виплатити компенсацію одеській компанії «Катвінд енерджі» понад 26 мільйонів гривень через зупинку проєктів вітропарків у Херсонській і Одеській областях після початку повномасштабної війни.