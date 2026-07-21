У Снігурівці взялися за підлітків на гучних мотоциклах: відповідатимуть батьки

Мотоцикліст. Ілюстративне фото: МикВісті

У Снігурівці посилять контроль за неповнолітніми, які їздять на мотоциклах і мопедах із гучними вихлопними системами. На батьків порушників складатимуть адміністративні протоколи.

Про це повідомив начальник Снігурівської МВА Олександр Павлов.

За його словами, останнім часом у місті почастішали випадки, коли діти та підлітки їздять на мотоциклах і мопедах із надмірно гучними вихлопами, особливо ввечері та вночі. Це заважає мешканцям і створює додаткову тривогу в умовах воєнного стану.

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Правоохоронці посилять контроль за такими випадками. Якщо неповнолітні порушуватимуть громадський порядок, на їхніх батьків або опікунів складатимуть протоколи за неналежне виконання обов’язків щодо виховання дітей. Матеріали передаватимуть до суду.

Батьків закликали поговорити з дітьми та нагадати їм про необхідність дотримуватися правил громадського порядку.

«Закликаємо батьків провести зі своїми дітьми відповідні бесіди та не залишатися осторонь цієї проблеми. Саме батьки несуть відповідальність за виховання своїх дітей, їхню поведінку та дотримання ними правил громадського порядку», — йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялось, що водіїв автомобілів і мотоциклів із надто гучними вихлопними системами хочуть почати штрафувати. У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №15358, який передбачає окрему відповідальність за надмірний шум від транспорту.