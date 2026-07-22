Березанська громада отримала останні сонячні електростанції для дитсадка. Фото Facebook-сторінка громади

Березанська громада завершила реалізацію міжнародного проєкту з модернізації енергетичної інфраструктури. Днями сюди доставили останні дві сонячні електростанції потужністю по 37 кВт.

Про це повідомили у Березанській селищній раді.

Обладнання громада отримала в межах пакету Зимової допомоги, який фінансує Федеральне міністерство економічного співробітництва та розвитку Німеччини (BMZ). Проєкт реалізує Німецьке товариство міжнародного співробітництва (GIZ).

Сонячні електростанції встановлять у дитячому садку «Сонечко». Вони оснащені сонячними панелями та літій-іонними акумуляторами, що дозволить закладу працювати автономно навіть у разі перебоїв з електропостачанням.

Березанська громада отримала останні сонячні електростанції для дитсадка. Фото Facebook-сторінка громади

Березанська громада отримала останні сонячні електростанції для дитсадка. Фото Facebook-сторінка громади

Березанська громада отримала останні сонячні електростанції для дитсадка. Фото Facebook-сторінка громади

Раніше повідомлялося, що впродовж другого півріччя 2026 року Березанська громада отримає матеріали та обладнання від UNICEF на загальну суму понад 8,7 мільйона гривень.