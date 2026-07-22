 Березанська громада отримала останні сонячні електростанції для дитсадка

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Головна Новини Самоврядування 22:41, 22 липня, 2026

Березанська громада отримала останні сонячні електростанції для дитсадка

Березанська громада отримала останні сонячні електростанції для дитсадка. Фото Facebook-сторінка громадиБерезанська громада отримала останні сонячні електростанції для дитсадка. Фото Facebook-сторінка громади

Березанська громада завершила реалізацію міжнародного проєкту з модернізації енергетичної інфраструктури. Днями сюди доставили останні дві сонячні електростанції потужністю по 37 кВт.

Про це повідомили у Березанській селищній раді.

Обладнання громада отримала в межах пакету Зимової допомоги, який фінансує Федеральне міністерство економічного співробітництва та розвитку Німеччини (BMZ). Проєкт реалізує Німецьке товариство міжнародного співробітництва (GIZ).

Сонячні електростанції встановлять у дитячому садку «Сонечко». Вони оснащені сонячними панелями та літій-іонними акумуляторами, що дозволить закладу працювати автономно навіть у разі перебоїв з електропостачанням.

Березанська громада отримала останні сонячні електростанції для дитсадка. Фото Facebook-сторінка громадиБерезанська громада отримала останні сонячні електростанції для дитсадка. Фото Facebook-сторінка громади
Березанська громада отримала останні сонячні електростанції для дитсадка. Фото Facebook-сторінка громадиБерезанська громада отримала останні сонячні електростанції для дитсадка. Фото Facebook-сторінка громади
Березанська громада отримала останні сонячні електростанції для дитсадка. Фото Facebook-сторінка громадиБерезанська громада отримала останні сонячні електростанції для дитсадка. Фото Facebook-сторінка громади

Раніше повідомлялося, що впродовж другого півріччя 2026 року Березанська громада отримає матеріали та обладнання від UNICEF на загальну суму понад 8,7 мільйона гривень.

Автор
Альона Коханчук
Альона Коханчук
Репортерка
Кореспондентка МикВісті, журналістка з 2016 року, спеціалізується на публічних закупівлях, місцевій політиці, реформах, контролі рішень органів місцевого самоврядування та аналізі рішень міської ради.
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