Аренду земельного участка с навесом за остановочным павильоном на Соборной могут продлить еще на 15 лет.

Соответствующий проект решения рассматривался на заседании комиссии по земельным вопросам Николаевского городского совета сегодня, 14 января, пишут НикВести.

В частности, на рассмотрение комиссии был вынесен вопрос о продлении фирме «Бизнес-Реал» аренды земельного участка площадью 268 м2 для обслуживания остановочного комплекса по проспекту Центральному 78Д. При этом предыдущий договор аренды был заключен также на 15 лет и закончился 7 июня 2020 года.

Глава комиссии Елена Нестеренко напомнила, что ранее члены комиссии достигли договоренности, что такие вопросы нужно рассматривать с учетом архетипа.

— Коллеги, напоминаю вам, что в предыдущие разы мы приняли решение по поводу остановочных комплексов, что эти вопросы мы должны рассматривать, кроме того, что не больше, чем на один год, так еще с учетом архетипа. А тут 15 лет еще. Лично моя точка зрения — данный вопрос требует более детального изучения, - сказала Елена Нестеренко.

В результате было принято решение более детально изучить данный вопрос и рассмотреть его на следующем заседании комиссии.

— Мы возьмем на изучение, посмотрим документы, что именно зарегистрировано как право собственности, и на следующем заседании примем решение по этому поводу, - сказала Елена Нестеренко.

Стоит отметить, что согласно данным Министерства юстиции Украины, владельцами фирмы «Бизнес-Реал» являются николаевский бизнесмен Алексей Пелипас, а также его бизнес-партнеры Станислав Савин и Владислав Чайка.

Напомним, в августе 2018 года главный архитектор Николаева Андрей Цымбал заявил, что навес за остановочным павильоном на остановке Соборная был установлен с целью благоустройства и создания более комфортных условий для горожан.

В феврале 2020 года постоянная земельная комиссия Николаевского городского совета за день рассмотрела половину из 300 вопросов повестки дня. В частности, на рассмотрение комиссии был вынесен вопрос о продлении на 15 лет аренды земельного участка для фирмы «Бизнес-Реал» для обслуживания магазина с кафетерием по проспекту Героев Украины, 89Д.

Кроме этого, Министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил о махинациях с регистрацией деклараций на строительство многоэтажного дома в Николаеве. Речь шла о фирме «Бизнес-Реал», принадлежащей николаевским бизнесменам Алексею Пелипасу и Владиславу Чайке.

Фоторепортаж

Фото: Юлия Бойченко