У Миколаєві демонтують частину огорожі біля ресторану Maison, щоб відкрити доступ до зеленої зони

Частина огорожі, яку демонтують на проспекті Центральному у Миколаєві. Фото: «МикВісті»

На Центральному проспекті у Миколаєві біля ресторану Maison демонтують частину самовільно встановленої огорожі. Це необхідно для того, аби забезпечити доступ комунальників та містян до зеленої зони.

Відповідне рішення у середу, 11 грудня, погодив виконавчий комітет Миколаївської міської ради.

Роботи з демонтажу покладені на адміністрацію Центрального району. У коментарі «МикВісті» голова району Олександр Береза зазначив, що мова не йде про демонтаж усієї металевої конструкції навколо закладу харчування. Доступ до території мають забезпечити, прибравши хвіртку з виходом на вулицю Маріупольську.

— Саму огорожу прибирати навіть з питань безпеки не є доцільним, бо люди почнуть ходити через проспект. Питання лише у тому, щоб прибрати хвіртку (калитку, — прим.) з боку вулиці Маріупольскої. А у перспективі, якщо будуть кошти, будемо проводити благоустрій, можливо подамо на залучення коштів від міст-партнерів, — сказав Олександр Береза.

Територія поблизу із рестораном Maison. Фото: «МикВісті» Територія поблизу із рестораном Maison. Фото: «МикВісті»

Посадовець пояснив, що комунальні служби не мають можливості прибирати на цій території, а власник закладу утримувати локацію у належному стані відмовляється.

— Демонтаж проводити не будуть. Ми хочемо забезпечити до тієї території вільний доступ. Для закриття цієї зони для приватного використання законних підстав немає. Земля там не відведена ні в оренду, ні у власність власника закладу. Намагались не один рік увійти в діалог з власниками, щоб у належному стані утримували локацію, прибирали, але замість цього навіть наші комунальні служби не можуть зайти на територію навести порядок, — додав він.

На сьогодні на територія зеленої зони деінде розкидані паперові стаканчики. Під деревʼяним каркасом літнього майданчику ресторану і досі лежать інструменти, металеві елементи, розкидані речі, сміття.

Хоча зазначимо, що на даній земельній ділянці площею 1181 квадратних метри, цільове призначення якого — благоустрій території без права капітальної забудови та без організації паркування автотранспорту, будівництво було заборонено.

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Однак у 2016 році Миколаївська міськрада ухвалила рішення про дозвіл на підготовку проекту землеустрою щодо об'єднання двох земельних ділянок, що мало дозволити змінити цільове призначення землі «під благоустрій», уможлививши будівництво там паркування.

Скандальне будівництво колишньої «Мафії» у Миколаєві

Зазначимо, що історія із забудовою даної території тягнеться ще з 2000-х років. Колись на місці нинішнього закладу був розташований нічний клуб «Діксі Барбекю». Пізніше будівлю викупила мережа ресторанів «Мафія».

Роботи проводила фірма «Укрінконтракт». У 2016 році стало відомо, що будівництво проходить із відхиленням від затвердженого проєкту, погодженого органом охорони культурної спадщини облдержадміністрації.

Міська влада, реагуючи на це, обіцяла перевірити даний факт. Зокрема депутатка Олена Кісельова пропонувала скасувати відведення землі біля колишньої «Діксі».

Через кілька днів після цього члени робочої групи з-поміж депутатів Миколаївської міськради намагалося потрапити на територію, де ведеться будівництво ресторанного комплексу «Мафія», однак працівники їм цього не дозволили.

Тоді ж, у жовтні 2016 року, у Миколаєві провели громадські слухання щодо забудови. В результаті 3,5-годинного обговорення більшість миколаївців проголосували за продовження будівництва ресторану: мандат «за» таке рішення підняли 90 осіб. Проти були 84 людини. Будівництво продовжилось.

У березні 2017 року у статті «Чи випадково розквіт «Мафії» припадає терміном Сенкевича?» стало відомо, що Миколаївська міська рада не прийняла у встановлений термін пайовий внесок у розмірі 400 тисяч гривень від фірми «Укрінконтракт», яка вела будівництво «Мафії».

Однак не дивлячись на відмову мерії укладати відповідний договір пайової участі, власники все одно сплатили пайовий внесок у розвиток інфраструктури Миколаєва.

У квітні 2017 року виявилось, що на території поновили будівельні роботи, про які навіть не знала ні тодішній архітектор Анна Палєха, ні мерія. Нині на цій ділянці розташований літній майданчик ресторану Maison.