В рамках фестиваля актуального искусства Mykolaiv ART Week в Николаеве представили выставку LOOK at me в арт-центре на *8 причале. Из-за карантина мероприятие прошло без посетителей.

Об этом сообщается на сайте Николаевского горсовета.

Представленные работы — это актуализация фотографий американского режиссера Стэнли Кубрика 1946-1950 годов через их взаимодействие с цифровыми инструментами. Ошибки и случайности в обработке сигнала порождают специфическую образную среду, которая из-за своей деформации позволяет переосмыслить уже установленные художественные структуры и формы.

— То, что мы здесь видим — это качественно новый продукт. Своеобразная синергия старой Америки и новой реальности, переданная украинскими художниками. Ребятам удалось превратить документалистику в современное искусство с помощью графических экспериментов, — отметил соорганизатор фестиваля Евгений Гомонюк.

20 фотографий из фотоархива режиссера представлены на выставке в интерпретации современных украинских художников — братьев Ивана и Василия Костенко, они же BRATY, которые демонстрируют новый взгляд на эстетические события.

В 1945 году будущего режиссера взяли в штат журнала LOOK Magazine — американского социально-политического издания, где особое внимание уделяли фотографии. Тогда 17-летний Стэнли Кубрик стал самым молодым фотографом в истории журнала.

Он проработал в журнале пять лет — до 1950 года. Все эти годы Кубрику было поручено делать репортажные снимки Нью-Йорка, фотографировать повседневную жизнь города и его жителей. За это время он снял более 15 тысяч кадров. Все они хранятся в архиве Музея Нью-Йорка и Библиотеке Конгресса. Это кадры из ночных клубов, светской жизни, спортивных соревнований и стрит-фото. Редизайн цифровых фотокопий из музейного и библиотечного собрания составили основу экспозиции LOOK at me.

Стэнли Кубрик — американский режиссер и продюсер, которого считают одним из величайших гениев мирового кинематографа ХХ века. Свою первую работу он представил в 1951 году — документальный фильм «День схватки» о боксере Рокки Грациано, а его первый полнометражный фильм «Страх и вожделение» вышел через два года. Популярность режиссеру принесла военная драма «Спартак», а самыми популярными фильмами Кубрика стали «Сияние», «Космическая одиссея 2001», «Заводной апельсин», «Цельнометаллическая оболочка» и «С широко закрытыми глазами».

Выставка продлится до 16 мая. Организаторы надеются на выход Николаева из красной карантинной зоны и соответствующее ослабление ограничений на проведение массовых мероприятий. В этом случае работы авторов будут доступны для живого просмотра. А пока их можно просмотреть в онлайн на специальном сайте.

Фестиваль актуального искусства Mykolaiv ART Week проводит Платформа MYART в партнерстве с Агентством развития Николаева и арт-пространством *8 причал при поддержке Посольства США в Украине.

Напомним, 13 апреля состоялось открытие фестиваля актуального искусства Mykolaiv ART Week: CONNECT. Из-за карантина мероприятие прошло без посетителей.

Фоторепортаж