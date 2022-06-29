В среду, 29 июня, около 6:25, в результате ракетного обстрела Николаева произошел пожар на территории гаражного кооператива в одном из районов города.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Николаевской области.

Загорелись 11 гаражей и 9 находившихся в них автомобилей.

«На месте работали дежурные отделения 2 государственной пожарно-спасательной части 2 государственного пожарно-спасательного отряда», — говорится в сообщении.

Отмечается, что процесс ликвидации пожара существенно усложнился из-за отсутствия источников водоснабжения в кооперативе, поэтому был организован подвоз воды на спецтехнике.

Несмотря на сложность, пожар удалось потушить около 10:00 на общей площади 300 м2. Всего от ГСЧС на месте работали 3 единицы техники и 15 спасателей.

Фоторепортаж

Фото: Сергей Овчаришин, НикВести

Напомним, что утром 29 июня в 06:25 российская ракета попала в пятиэтажный жилой дом в одном из районов города. Разрушены квартиры в одном подъезде с третьего по пятый этаж. По последним данным, 4 человека погибли, еще 5 ранены.