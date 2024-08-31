«Об'єднав близько 200 містян»: у Миколаєві відбувся забіг на честь полеглих захисників та захисниць

Сьогодні, 31 серпня, у Миколаєві відбувся забіг на честь полеглих захисників та захисниць України.

Про це повідомляє кореспондент «НикВести».

Захід, організований волонтерами, громадськими активістами, членами родин військових та небайдужими громадянами, зібрав близько 200 учасників.

Забіг на честь полеглих захисників та захисниць, фото: Сергій Овчаришин, «НикВести»

Забіг на честь полеглих захисників та захисниць, фото: Сергій Овчаришин, «НикВести»

Забіг на честь полеглих захисників та захисниць, фото: Сергій Овчаришин, «НикВести»

Учасники могли обрати одну з трьох дистанцій: 2, 5 або 10 кілометрів, залежно від своїх можливостей та бажань. Кожен мав змогу присвятити свій біг пам'яті конкретного полеглого героя.

Перед стартом забігу всі учасники вшанували загиблих героїв хвилиною мовчання. Після цього колона вирушила до Каштанового скверу, звідки частина учасників побігла запропонованими маршрутами, розробленими однією з волонтерок, а інші обрали власні шляхи.

«Спочатку ми всі разом пішли ходою до Каштанового скверу, а звідти кожен обрав свій маршрут. Дехто біг по запропонованих дистанціях, інші — як їм було зручно», — поділилася учасниця забігу Юлія Винник у коментарі «НикВести».

Забіг на честь полеглих захисників та захисниць, фото: Сергій Овчаришин, «НикВести»

Забіг на честь полеглих захисників та захисниць, фото: Сергій Овчаришин, «НикВести»

Забіг на честь полеглих захисників та захисниць, фото: Сергій Овчаришин, «НикВести»

Забіг на честь полеглих захисників та захисниць, фото: Сергій Овчаришин, «НикВести»

Забіг на честь полеглих захисників та захисниць, фото: Сергій Овчаришин, «НикВести»

Забіг на честь полеглих захисників та захисниць, фото: Сергій Овчаришин, «НикВести»

Забіг на честь полеглих захисників та захисниць, фото: Сергій Овчаришин, «НикВести»

Забіг на честь полеглих захисників та захисниць, фото: Сергій Овчаришин, «НикВести»

Забіг на честь полеглих захисників та захисниць, фото: Сергій Овчаришин, «НикВести»

Забіг на честь полеглих захисників та захисниць, фото: Сергій Овчаришин, «НикВести»

Забіг на честь полеглих захисників та захисниць, фото: Сергій Овчаришин, «НикВести»

Забіг на честь полеглих захисників та захисниць, фото: Сергій Овчаришин, «НикВести»

Забіг на честь полеглих захисників та захисниць, фото: Сергій Овчаришин, «НикВести»

Забіг на честь полеглих захисників та захисниць, фото: Сергій Овчаришин, «НикВести»

Забіг на честь полеглих захисників та захисниць, фото: Сергій Овчаришин, «НикВести»

Забіг на честь полеглих захисників та захисниць, фото: Сергій Овчаришин, «НикВести»

Забіг на честь полеглих захисників та захисниць, фото: Сергій Овчаришин, «НикВести»

Забіг на честь полеглих захисників та захисниць, фото: Сергій Овчаришин, «НикВести»

Забіг на честь полеглих захисників та захисниць, фото: Сергій Овчаришин, «НикВести»

Забіг на честь полеглих захисників та захисниць, фото: Сергій Овчаришин, «НикВести»

Забіг на честь полеглих захисників та захисниць, фото: Сергій Овчаришин, «НикВести»

Забіг на честь полеглих захисників та захисниць, фото: Сергій Овчаришин, «НикВести»

Забіг на честь полеглих захисників та захисниць, фото: Сергій Овчаришин, «НикВести»

Забіг на честь полеглих захисників та захисниць, фото: Сергій Овчаришин, «НикВести»

Забіг на честь полеглих захисників та захисниць, фото: Сергій Овчаришин, «НикВести»

Забіг на честь полеглих захисників та захисниць, фото: Сергій Овчаришин, «НикВести»

Забіг на честь полеглих захисників та захисниць, фото: Сергій Овчаришин, «НикВести»

Забіг на честь полеглих захисників та захисниць, фото: Сергій Овчаришин, «НикВести»

Нагадаємо, 24 серпня Україна повернула з російського полону ще 115 українських військових.