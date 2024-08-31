  • субота

    31 серпня, 2024

  • Миколаїв

  • 31 серпня , 2024 серпня

  • Миколаїв •

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2024 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ЗМІ:МК №711-207/Р

«Об'єднав близько 200 містян»: у Миколаєві відбувся забіг на честь полеглих захисників та захисниць

Сьогодні, 31 серпня, у Миколаєві відбувся забіг на честь полеглих захисників та захисниць України.

Про це повідомляє кореспондент «НикВести».

Захід, організований волонтерами, громадськими активістами, членами родин військових та небайдужими громадянами, зібрав близько 200 учасників.

Забіг на честь полеглих захисників та захисниць, фото: Сергій Овчаришин, НикВестиЗабіг на честь полеглих захисників та захисниць, фото: Сергій Овчаришин, «НикВести»
Забіг на честь полеглих захисників та захисниць, фото: Сергій Овчаришин, НикВестиЗабіг на честь полеглих захисників та захисниць, фото: Сергій Овчаришин, «НикВести»
Забіг на честь полеглих захисників та захисниць, фото: Сергій Овчаришин, НикВестиЗабіг на честь полеглих захисників та захисниць, фото: Сергій Овчаришин, «НикВести»

Учасники могли обрати одну з трьох дистанцій: 2, 5 або 10 кілометрів, залежно від своїх можливостей та бажань. Кожен мав змогу присвятити свій біг пам'яті конкретного полеглого героя.

Перед стартом забігу всі учасники вшанували загиблих героїв хвилиною мовчання. Після цього колона вирушила до Каштанового скверу, звідки частина учасників побігла запропонованими маршрутами, розробленими однією з волонтерок, а інші обрали власні шляхи.

«Спочатку ми всі разом пішли ходою до Каштанового скверу, а звідти кожен обрав свій маршрут. Дехто біг по запропонованих дистанціях, інші — як їм було зручно», — поділилася учасниця забігу Юлія Винник у коментарі «НикВести».

Забіг на честь полеглих захисників та захисниць, фото: Сергій Овчаришин, «НикВести»Забіг на честь полеглих захисників та захисниць, фото: Сергій Овчаришин, «НикВести»
Забіг на честь полеглих захисників та захисниць, фото: Сергій Овчаришин, «НикВести»Забіг на честь полеглих захисників та захисниць, фото: Сергій Овчаришин, «НикВести»
Забіг на честь полеглих захисників та захисниць, фото: Сергій Овчаришин, «НикВести»Забіг на честь полеглих захисників та захисниць, фото: Сергій Овчаришин, «НикВести»
Забіг на честь полеглих захисників та захисниць, фото: Сергій Овчаришин, «НикВести»Забіг на честь полеглих захисників та захисниць, фото: Сергій Овчаришин, «НикВести»
Забіг на честь полеглих захисників та захисниць, фото: Сергій Овчаришин, «НикВести»Забіг на честь полеглих захисників та захисниць, фото: Сергій Овчаришин, «НикВести»
Забіг на честь полеглих захисників та захисниць, фото: Сергій Овчаришин, «НикВести»Забіг на честь полеглих захисників та захисниць, фото: Сергій Овчаришин, «НикВести»
Забіг на честь полеглих захисників та захисниць, фото: Сергій Овчаришин, «НикВести»Забіг на честь полеглих захисників та захисниць, фото: Сергій Овчаришин, «НикВести»
Забіг на честь полеглих захисників та захисниць, фото: Сергій Овчаришин, «НикВести»Забіг на честь полеглих захисників та захисниць, фото: Сергій Овчаришин, «НикВести»
Забіг на честь полеглих захисників та захисниць, фото: Сергій Овчаришин, «НикВести»Забіг на честь полеглих захисників та захисниць, фото: Сергій Овчаришин, «НикВести»
Забіг на честь полеглих захисників та захисниць, фото: Сергій Овчаришин, «НикВести»Забіг на честь полеглих захисників та захисниць, фото: Сергій Овчаришин, «НикВести»
Забіг на честь полеглих захисників та захисниць, фото: Сергій Овчаришин, «НикВести»Забіг на честь полеглих захисників та захисниць, фото: Сергій Овчаришин, «НикВести»
Забіг на честь полеглих захисників та захисниць, фото: Сергій Овчаришин, «НикВести»Забіг на честь полеглих захисників та захисниць, фото: Сергій Овчаришин, «НикВести»
Забіг на честь полеглих захисників та захисниць, фото: Сергій Овчаришин, «НикВести»Забіг на честь полеглих захисників та захисниць, фото: Сергій Овчаришин, «НикВести»
Забіг на честь полеглих захисників та захисниць, фото: Сергій Овчаришин, «НикВести»Забіг на честь полеглих захисників та захисниць, фото: Сергій Овчаришин, «НикВести»
Забіг на честь полеглих захисників та захисниць, фото: Сергій Овчаришин, «НикВести»Забіг на честь полеглих захисників та захисниць, фото: Сергій Овчаришин, «НикВести»
Забіг на честь полеглих захисників та захисниць, фото: Сергій Овчаришин, «НикВести»Забіг на честь полеглих захисників та захисниць, фото: Сергій Овчаришин, «НикВести»
Забіг на честь полеглих захисників та захисниць, фото: Сергій Овчаришин, «НикВести»Забіг на честь полеглих захисників та захисниць, фото: Сергій Овчаришин, «НикВести»
Забіг на честь полеглих захисників та захисниць, фото: Сергій Овчаришин, «НикВести»Забіг на честь полеглих захисників та захисниць, фото: Сергій Овчаришин, «НикВести»
Забіг на честь полеглих захисників та захисниць, фото: Сергій Овчаришин, «НикВести»Забіг на честь полеглих захисників та захисниць, фото: Сергій Овчаришин, «НикВести»
Забіг на честь полеглих захисників та захисниць, фото: Сергій Овчаришин, «НикВести»Забіг на честь полеглих захисників та захисниць, фото: Сергій Овчаришин, «НикВести»
Забіг на честь полеглих захисників та захисниць, фото: Сергій Овчаришин, «НикВести»Забіг на честь полеглих захисників та захисниць, фото: Сергій Овчаришин, «НикВести»
Забіг на честь полеглих захисників та захисниць, фото: Сергій Овчаришин, «НикВести»Забіг на честь полеглих захисників та захисниць, фото: Сергій Овчаришин, «НикВести»
Забіг на честь полеглих захисників та захисниць, фото: Сергій Овчаришин, «НикВести»Забіг на честь полеглих захисників та захисниць, фото: Сергій Овчаришин, «НикВести»
Забіг на честь полеглих захисників та захисниць, фото: Сергій Овчаришин, «НикВести»Забіг на честь полеглих захисників та захисниць, фото: Сергій Овчаришин, «НикВести»
Забіг на честь полеглих захисників та захисниць, фото: Сергій Овчаришин, «НикВести»Забіг на честь полеглих захисників та захисниць, фото: Сергій Овчаришин, «НикВести»
Забіг на честь полеглих захисників та захисниць, фото: Сергій Овчаришин, «НикВести»Забіг на честь полеглих захисників та захисниць, фото: Сергій Овчаришин, «НикВести»
Забіг на честь полеглих захисників та захисниць, фото: Сергій Овчаришин, «НикВести»Забіг на честь полеглих захисників та захисниць, фото: Сергій Овчаришин, «НикВести»
Забіг на честь полеглих захисників та захисниць, фото: Сергій Овчаришин, «НикВести»Забіг на честь полеглих захисників та захисниць, фото: Сергій Овчаришин, «НикВести»

Нагадаємо, 24 серпня Україна повернула з російського полону ще 115 українських військових.

Читайте також:

news

Урожайність овочів на Миколаївщині зберігається на рівні попереднього року, – ОВА

Анна Гакман
news

«Об'єднав близько 200 містян»: у Миколаєві відбувся забіг на честь полеглих захисників та захисниць

Анна Гакман
news

Миколаївці заборгували понад ₴380 млн за тепло

Анна Гакман
news

Дронами та артилерією: російські війська атакували громаду на Миколаївщині

Анна Гакман
news

У Миколаєві звільняють вчителів та об‘єднують класи за три дні до початку навчання

Олена Козубовська