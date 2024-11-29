Миколаївці понад 30 годин без світла: що відомо наразі і де підзарядитися

Миколаївці під час блекауту, 29 листопада, заряджають техніку в супермаркетах, магазинах та на пошті. Фото: «МикВІсті»

Миколаїв і 70% області вже понад 30 годин залишаються без електропостачання через наслідки масованого ракетного обстрілу, що стався в ніч на 28 листопада.

Про це пишуть «МикВісті».

Як відомо, у ніч на 28 листопада російські війська здійснили масований ракетний удар по Україні. Внаслідок атаки пошкоджено енергетичну інфраструктуру, що призвело до масштабних відключень світла в багатьох регіонах, зокрема на Миколаївщині.

Світло у місті зникло близько 5:40 ранку 28 листопада. Попри спроби відновити постачання, електрика з’являлася лише короткочасно ввечері, після чого знову зникала. Голова ОВА Віталій Кім запевнив, що пошкодження вже виявлено, і до обіду 29 листопада електропостачання буде відновлено.

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Станом на 12 годину Віталій Кім повідомив, що заживлення абонентів розпочалось. Світло вмикатимуть за графіками:

— Почалося заживлення. Поки буде 2 години світло, 4 — не буде. Завтра можливо покращимо, — написав він.

Як місто адаптується до ситуації

Попри відключення електроенергії, у Миколаєві запроваджено низку заходів для забезпечення стабільної життєдіяльності, про це повідомив Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич.

Громадський транспорт: для зручності жителів додатково запущено два автобуси за маршрутом №79 (Велам — Варварівській міст), а також один автобус, що курсує за подовженим маршрутом №91 (Мкрн. Намив — ЖК «Рівʼєра»).

Крім того, на маршрути вийшли тролейбуси з автономним ходом до 20 кілометрів.

Отже, тролейбуси курсуватимуть в наступних напрямках:

1. Ст. «Миколаїв-Вантажний» — м/н Північний (курсуватиме 4 одиниці тролейбусів):

від ст. «Миколаїв-Вантажний»: 6:45, 7:05, 7:25, 7:45;

з м/н Північний: 7:10, 7:30, 7:50, 8:10.

2. Пушкінське кільце — м/н Намив (курсуватиме 5 одиниць тролейбусів):

від Пушкінського кільця: 6:30, 6:45, 7:00, 7:20, 7:40;

з кінцевої Ліски: 7:05, 7:20, 7:35, 7:55, 8:15.

3. Пушкінське кільце — Площа Перемоги (курсуватиме 5 одиниць тролейбусів):

від Пушкінського кільця: 6:35, 6:55, 7:15, 7:40, 8:00;

з Площі Перемоги: 7:00, 7:20, 7:40, 8:05, 8:25.

Проте, у разі застосування графіків відключень з інтервалом 4 години відключень — трамваї курсувати не будуть.

Опалення: Миколаївській ТЕЦ попереджають про можливі труднощі з ефективністю опалення в житлових будинках. У системах опалення можуть утворюватися повітряні пробки, що ускладнює подачу тепла в оселі.

Зокрема, ОСББ, ЖЕКи та управляючі компанії закликають оперативно вжити заходів для розповітрювання внутрішньобудинкових систем опалення, аби забезпечити ефективну роботу котлів.

ОКП «Миколаївоблтеплоенерго» інформує, що вночі всі великі районні та квартальні котельні працювали, забезпечуючи теплом містян. Упродовж дня обʼєкти продовжать роботу на генераторах з можливими технічними перервами. Мешканців закликають поставитися до ситуації з розумінням і пам’ятати, хто є реальним винуватцем нинішніх обставин.

Точки видачі води: під час відсутності електроенергії частина точок, де видають очищену воду, працює в аварійному режимі за допомогою генераторів.

З 8:00 до 11:00, з 17:00 до 20:00

просп. Героїв України, 85А 8:00-11:00 17:00-20:00

вул. Озерна, 33А

вул. Втората, 34

вул. Шевченка, 38

вул. Торгова, 72

провулок Парусний, 3А

вул. Озерна, 5В

вул. Ігоря Бедзая (Чкалова), 80

вул. Артилерійська, 7

вул. Олега Григор’єва, 6А

вул. Гарнізонна, 10 ( Велика Корениха)

просп. Корабелів, 22

вул. Лагерна, 1

просп. Корабелів, 4А

вул. Корабелів, 6

вул. Ігоря Бедзая (Чкалова), 118А

вул. 1-Екіпажна, 4

вул. Океанівська, 42

вул. Генерала Олекси Алмазова (Генерала Карпенка), 79

вул. Погранична,13

вул. Лазурна, 22

вул. Севастопольська, 43А

просп. Богоявленський, 24/1

вул. Курортна, 1

вул. Громадянська, 48Б

вул. Віталія Бохонка (Чайковського), 24

вул. Бузький бульвар, 1

вул. Озерна, 13

З 6:00 до 20:00

вул. Генерала Олекси Алмазова (Генерала Карпенка), 40Б

вул. Євгена Єщенка (Андреєва-Палагнюка), 17

З 6:00-10:00, З 18:00 до 22:00

Курортна, 11А

просп. Героїв України,21А-1

вул. Передова, 69К

вул. Малко-Тирнiвська,1А

вул. Херсонське шосе, 40К

вул. Казарського,2К

вул. Миколаївська, 5А

просп. Героїв України,91-к

вул. 2 Екiпажна, 4-i

вул. Безіменна, 91-в

пров.Транспортний,6/2

вул.Листопадова,1-к

вул.Дачна,7-б

вул. Генерала Олекси Алмазова (Генерала Карпенка),51-а

пров.Полярний,2-к

вул.Миколаївська,34-б

вул.Китобоїв,7-а

вул.Бiла,71

вул. Корабелів,2А-к

вул. Медиків (Глинки), 8-к

вул. Колодязна,10-в

вул. Колодязна,15-в

вул. 6 Слободская, 45

вул. Колодязна, 3б

вул. Янтарна, 67-в

вул. Рибна ,1-і

вул. Ігоря Бедзая (Чкалова), 215-д

просп. Центральний 267-б

вул. Троїцька ,222-к

вул. Космонавтів 144-к

просп. Миру, 25-к

просп. Центральний, 171

вул. Євгенія Логінова (Крилова), 50І

просп. Центральний 21-к

просп. Богоявленський, 22

вул. Генерала Олекси Алмазова (Генерала Карпенка), 20-а

Системи оповіщення: через російські атаки на Миколаївщині блекаут, тому рятувальники сповіщають про повітряну тривогу через гучномовці. Вони пересуваються містом та районами області, щоб охопити якомога більше людей, забезпечуючи інформування в умовах відсутності зв’язку та електропостачання.

«Пункти Незламності»: станом на 29 листопада, через відсутність електроенергії понад добу в Миколаєві зростає кількість відвідувачів у «Пунктах незламності». Люди приходять зарядити техніку, зігрітися та попрацювати, оскільки в місті перебої з мобільним звʼязком та інтернетом.

Адрес наразі працюючих пунктів:

вул. Райдужна, 38

вул. Рибна, 4

вул. Театральна, 1

вул. Марка Кропивницького

(вул. Потьомкінська), 143-А

вул. Ковальська (вул. Кузнецька), 83

вул. 12 Поздовжня, 50-А

вул. Металургів, 8/4

вул. Шевченка, 19-А

вул. Христо Ботєва, 41

вул. Михайла Козлова (вул. Олександра Матросова), 2

вул. Матвіївська, 1

вул. Миколаївських десантників, 4

(Велика Корениха)

вул. Віталія Бохонка (вул. Чайковського), 16

пр. Миру, 27-Г

пр. Героїв України, 57-А

вул. Молдавська,7 (Мала Корениха)

пр. Богоявленський, 24/1

вул. Океанівська, 12

вул. Олександра Янати, 70

вул. Віталія Бохонка (вул. Чайковського), 11-А

вул. 1 Екіпажна, 2

вул. Радісна,4

вул. Лазурна, 22

вул. Генерала Олекси Алмазова (вул. Генерала Карпенка), 40-А

вул. Театральна, 41-А

Лазурна, 4-Г

Також «Миколаївелектротранс» відкрили Пункт незламності на базі КП:

Євгена Єщенка, 17.

Фоторепортаж

Миколаївці під час блекауту, 29 листопада, заряджають техніку в супермаркетах, магазинах та на пошті. Фото: «МикВІсті»

Миколаївці під час блекауту, 29 листопада, заряджають техніку в супермаркетах, магазинах та на пошті. Фото: «МикВІсті»

Миколаївці під час блекауту, 29 листопада, заряджають техніку в супермаркетах, магазинах та на пошті. Фото: «МикВІсті»

Миколаївці під час блекауту, 29 листопада, заряджають техніку в супермаркетах, магазинах та на пошті. Фото: «МикВІсті»

Миколаївці під час блекауту, 29 листопада, заряджають техніку в супермаркетах, магазинах та на пошті. Фото: «МикВІсті»

Миколаївці під час блекауту, 29 листопада, заряджають техніку в супермаркетах, магазинах та на пошті. Фото: «МикВІсті»

Миколаївці під час блекауту, 29 листопада, заряджають техніку в супермаркетах, магазинах та на пошті. Фото: «МикВІсті»

Миколаївці під час блекауту, 29 листопада, заряджають техніку в супермаркетах, магазинах та на пошті. Фото: «МикВІсті»

Миколаївці під час блекауту, 29 листопада, заряджають техніку в супермаркетах, магазинах та на пошті. Фото: «МикВІсті»

Миколаївці під час блекауту, 29 листопада, заряджають техніку в супермаркетах, магазинах та на пошті. Фото: «МикВІсті»

Миколаївці під час блекауту, 29 листопада, заряджають техніку в супермаркетах, магазинах та на пошті. Фото: «МикВІсті»

Миколаївці під час блекауту, 29 листопада, заряджають техніку в супермаркетах, магазинах та на пошті. Фото: «МикВІсті»

Миколаївці під час блекауту, 29 листопада, заряджають техніку в супермаркетах, магазинах та на пошті. Фото: «МикВІсті»

Миколаївці під час блекауту, 29 листопада, заряджають техніку в супермаркетах, магазинах та на пошті. Фото: «МикВІсті»

Миколаївці під час блекауту, 29 листопада, заряджають техніку в супермаркетах, магазинах та на пошті. Фото: «МикВІсті»

Миколаївці під час блекауту, 29 листопада, заряджають техніку в супермаркетах, магазинах та на пошті. Фото: «МикВІсті»

Миколаївці під час блекауту, 29 листопада, заряджають техніку в супермаркетах, магазинах та на пошті. Фото: «МикВІсті»

Нагадаємо, що школи Миколаєва можуть піти на дострокові канікули через проблеми з відсутністю електроенергії.

Читайте також репортаж «МикВісті»: «Більше доби без світла: як працюють «Пункти незламності» у Миколаєві».