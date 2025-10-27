Тенісистка Цуренко приїхала з майстер-класом до миколаївських спортсменів

Леся Цуренко приїхала з майстер-класом у Миколаїв. Фото: МикВісті

У суботу, 26 жовтня, до Миколаєва приїхала українська тенісистка-професіоналка Леся Цуренко, щоб провести безкоштовний майстер-клас для юних спортсменів.

Захід відбувся на закритому тенісному корті на території Центрального стадіону, повідомляє кореспондентка «МикВісті».

Леся Цуренко — українська професійна тенісистка, учасниця збірної України в Кубку Біллі Джин Кінг. Її найвищий рейтинг у WTA — № 23 у світі. Вона вигравала турніри WTA та здобувала перемоги над світовими тенісистками, серед яких Ешлі Барті, Вінус Вільямс та Кароліна Плішкова. Спортсменка народилася у Рівненській області, але юність провела в місті Південноукраїнськ, де почала займатися тенісом. Також вона приїжджала на змагання до Миколаєва, і певний час проживала тут.

Директор тенісних кортів «Спортак» Марк Коноваленко розповів, що ідея запросити до Миколаєва професійну спортсменку виникла ще влітку. За його словами, Леся Цуренко відгукнулася на запрошення, щоб підтримати дітей з Миколаївщини.

— Ідея з’явилася ще влітку, коли я задумався, що хотів би привезти нашим дітям якусь спортивну зірку. Леся — це справжня зірка, вона з Миколаївщини, входила до топ-23 тенісисток світу. Ми спілкувалися ще влітку, коли вона приїжджала до Києва і проводила майстер-класи. Там ми зустрілися, і вона одразу відгукнулася на мою пропозицію приїхати до Миколаєва та провести майстер-клас для наших дітей. Леся сказала, що зробить це безкоштовно, бо хоче підтримати Миколаївщину. Вона не очікувала, що буде така кількість дітей — прийшло близько 45 учасників, тоді як, наприклад, в Одесі було лише 14. До нас приїхали діти також з області — з Вознесенська, і навіть кілька з Херсона, які тренуються у нас у групах. Наступного року плануємо запросити Еліну Світоліну, — розповів Марк Коноваленко.

Майстер-клас з тенісу у Миколаїв. Фото: МикВісті

Після майстер-класу своїми враженнями поділилися юні тенісисти Єгор та Євгеній. Вони розповіли, що зустріч із професійною спортсменкою стала для них важливим досвідом і додала мотивації продовжувати тренування.

— Мені дуже сподобалося, що такі заходи дають дітям можливість пограти, зрозуміти, якою має бути твоя ціль. Леся розповіла, що почала грати у дев’ять років, потім на деякий час закинула теніс і пропустила важливий період із 16 до 18 років, але потім повернулася і вже з 18-ти почала грати на професійному рівні. Мені сподобалося, що вона приїхала, що ми могли пограти з нею — дітям теж дуже сподобалося, усі активно ставили питання, — каже Єгор. — На мою думку, це дуже цікавий і веселий захід. Ми отримали багато нового досвіду, змогли пограти з професіоналом великого тенісу. Коли ще випаде така можливість? — додав Євгеній.

Тенісисти Євгеній на Єгор. Фото: МикВісті

Після спілкування з дітьми Леся Цуренко зазначила, що участь у подібних заходах надихає її не менше, ніж юних тенісистів, і допомагає підтримувати розвиток спорту в регіонах.

— Неймовірні враження, навіть зараз відчуваю багато емоцій від перебування тут. У мене пов’язано стільки спогадів із цим місцем. Коли побачила кількість дітей і батьків, які підготувалися й чекали на зустріч, — була щиро рада поділитися з ними своєю енергією. Для мене це дуже важливо, і я сподіваюся, що це допоможе дітям ще більше полюбити теніс. Такі заходи надзвичайно потрібні, адже вони заохочують молодь розвиватися. Дітей прийшло дуже багато — це свідчить про те, що розвиток справді триває. Потрібно й надалі зацікавлювати дітей, бо саме вони — наше майбутнє покоління. Учора подібний захід відбувся в Одесі, раніше — у Києві та Сумах, — поділилася Леся Цуренко.

Старша тренерка відділення тенісу Миколаївської обласної комунальної комплексної дитячо-юнацької спортивної школи Катерина Захарова розповіла, що після початку повномасштабного вторгнення більшість вихованців виїхали за кордон, однак зараз секція поступово відновлюється, і кількість дітей зростає.

— У нашому відділенні зараз займаються близько 80 дітей — це станом на початок 2025 року. Після 2023 року, коли ми відновили роботу, дітей було дуже мало — залишилося приблизно 15–20%, адже багато хто виїхав за кордон і продовжив там тенісну кар’єру. Ми починали практично з нуля, але нині маємо вже 86 дітей — це чудовий результат. Плануємо й надалі збільшувати кількість вихованців, зокрема завдяки таким заходам, як майстер-класи. Усі діти мотивовані, займаються із задоволенням, — зазначила Катерина Захарова.

Фоторепортаж

