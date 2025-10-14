  • вівторок

    14 жовтня, 2025

  • Мінлива хмарність

    Миколаїв

  • 14 жовтня , 2025 вівторок

  • Миколаїв • Мінлива хмарність

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Тенісисти з Миколаївщини вибороли бронзу на Чемпіонаті України

З 9 по 12 жовтня в місті Умань відбувся Чемпіонат України з настільного тенісу серед чоловічих команд Центрального регіону.

Як повідомили у Вознесенській міській раді, Миколаївщину представляла команда у складі Сергія Байчева, Олександра Шинкарьова та Олега Кофова.

Серед 18 команд учасників спортсмени з Вознесенська здобули бронзові нагороди Чемпіонату.

Тенісисти Вознесенська вибороли бронзу на Чемпіонаті України. Фото: Вознесенська міськрадаТенісисти Вознесенська вибороли бронзу на Чемпіонаті України. Фото: Вознесенська міськрада

«Щирі вітання спортсменам і їхнім тренерам з чудовим результатом. Бажаємо нових перемог, влучних подач і яскравих успіхів у наступних змаганнях!», — йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялось, що спортсмени з Миколаєва та Одеси змагалися на тенісному турнірі Mykolaiv Double Open.

Останні новини про: Спорт

У Миколаєві пройшов Чемпіонат України з синхронного плавання
У Миколаєві відбувся Відкритий кубок з веслувальних видів спорту
У Миколаєві пройшов Кубок міського голови з боксу: переможці отримували по ₴2 тис.
Реклама

Читайте також:

новини

Повертати чи ні скульптуру Фалєєва на Флотський бульвар, вирішуватимуть проектанти та архітектори, це не пам’ятка культури, — Любаров

Аліна Квітко
новини

«Готуємось до найгіршого», — Сєнкевич про загрози під час опалювального сезону в Миколаєві

Аліна Квітко
новини

«Це була моя маленька мрія». Як художниця з Миколаєва подарувала Тіні Кароль розмальований килим на сцені

Даріна Мельничук
новини

Кім заявив, що у прифронтових громад не будуть забирати 4% податку на доходи

Аліна Квітко
новини

«Це повна розруха»: депутати Миколаївської облради просять уряд виділити більше грошей на ремонт доріг

Даріна Мельничук
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Спорт

У Миколаєві пройшов Кубок міського голови з боксу: переможці отримували по ₴2 тис.
У Миколаєві відбувся Відкритий кубок з веслувальних видів спорту
У Миколаєві пройшов Чемпіонат України з синхронного плавання

В Одесі створять військову адміністрацію, — Зеленський

Повертати чи ні скульптуру Фалєєва на Флотський бульвар вирішуватиме проектанти та архітектори, це не пам’ятка культури, — Любаров

1 година тому

«Мене підтримує більшість одеситів. Я нікуди не поїду», — журналісти зустріли Труханова біля мерії Одеси

Аліса Мелік-Адамян

Головне сьогодні