Тенісисти з Миколаївщини вибороли бронзу на Чемпіонаті України
- Світлана Іванченко
18:45, 14 жовтня, 2025
З 9 по 12 жовтня в місті Умань відбувся Чемпіонат України з настільного тенісу серед чоловічих команд Центрального регіону.
Як повідомили у Вознесенській міській раді, Миколаївщину представляла команда у складі Сергія Байчева, Олександра Шинкарьова та Олега Кофова.
Серед 18 команд учасників спортсмени з Вознесенська здобули бронзові нагороди Чемпіонату.
«Щирі вітання спортсменам і їхнім тренерам з чудовим результатом. Бажаємо нових перемог, влучних подач і яскравих успіхів у наступних змаганнях!», — йдеться у повідомленні.
