Тенісисти з Миколаївщини вибороли бронзу на Чемпіонаті України

З 9 по 12 жовтня в місті Умань відбувся Чемпіонат України з настільного тенісу серед чоловічих команд Центрального регіону.

Як повідомили у Вознесенській міській раді, Миколаївщину представляла команда у складі Сергія Байчева, Олександра Шинкарьова та Олега Кофова.

Серед 18 команд учасників спортсмени з Вознесенська здобули бронзові нагороди Чемпіонату.

Тенісисти Вознесенська вибороли бронзу на Чемпіонаті України. Фото: Вознесенська міськрада

«Щирі вітання спортсменам і їхнім тренерам з чудовим результатом. Бажаємо нових перемог, влучних подач і яскравих успіхів у наступних змаганнях!», — йдеться у повідомленні.

