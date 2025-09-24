Спортсмени з Миколаєва та Одеси змагалися на тенісному турнірі Mykolaiv Double Open
-
- Даріна Мельничук
-
•
-
11:17, 24 вересня, 2025
-
У суботу, 20 вересня, у Миколаєві відбувся турнір з тенісу Mykolaiv Double Open, у якому взяли участь 16 пар спортсменів з Миколаєва та Одеси.
Про це повідомив директор тенісних кортів водноспортивного комплексу «Спартак» у Миколаєві Марк Коноваленко.
Переможці турніру Mykolaiv Double Open:
-
1 місце — Євген Васильковець / Олексій Мороз;
-
2 місце — Дмитро Червинський / Сергій Атасов;
-
3 місце — Маргарита Романова / Андрій Шумахер (Одеса).
Організатори зазначають, що проведення таких змагань сприяє розвитку тенісу в Миколаєві та залучає до спорту учасників різного віку.
Нагадаємо, спортсменка з Миколаївщини Анна Гонтар виборола бронзову медаль на чемпіонаті світу з параплавання, який триває з 21 до 27 вересня у Сінгапурі.
Останні новини про: Спорт
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.