Спортсмени з Миколаєва та Одеси змагалися на тенісному турнірі Mykolaiv Double Open

У суботу, 20 вересня, у Миколаєві відбувся турнір з тенісу Mykolaiv Double Open, у якому взяли участь 16 пар спортсменів з Миколаєва та Одеси.

Про це повідомив директор тенісних кортів водноспортивного комплексу «Спартак» у Миколаєві Марк Коноваленко.

Переможці турніру Mykolaiv Double Open:

1 місце — Євген Васильковець / Олексій Мороз;

2 місце — Дмитро Червинський / Сергій Атасов;

3 місце — Маргарита Романова / Андрій Шумахер (Одеса).

Організатори зазначають, що проведення таких змагань сприяє розвитку тенісу в Миколаєві та залучає до спорту учасників різного віку.

Спортсмени з Миколаєва та Одеси на тенісному турнірі «Mykolaiv Double Open». Фото: Марк Коноваленко

