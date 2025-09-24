  • середа

Спортсмени з Миколаєва та Одеси змагалися на тенісному турнірі Mykolaiv Double Open

Спортсмени з Миколаєва та Одеси на тенісному турнірі «Mykolaiv Double Open». Фото: Марк КоноваленкоСпортсмени з Миколаєва та Одеси на тенісному турнірі «Mykolaiv Double Open». Фото: Марк Коноваленко

У суботу, 20 вересня, у Миколаєві відбувся турнір з тенісу Mykolaiv Double Open, у якому взяли участь 16 пар спортсменів з Миколаєва та Одеси.

Про це повідомив директор тенісних кортів водноспортивного комплексу «Спартак» у Миколаєві Марк Коноваленко.

Переможці турніру Mykolaiv Double Open:

  • 1 місце — Євген Васильковець / Олексій Мороз;

  • 2 місце — Дмитро Червинський / Сергій Атасов;

  • 3 місце — Маргарита Романова / Андрій Шумахер (Одеса).

Організатори зазначають, що проведення таких змагань сприяє розвитку тенісу в Миколаєві та залучає до спорту учасників різного віку.

Спортсмени з Миколаєва та Одеси на тенісному турнірі «Mykolaiv Double Open». Фото: Марк КоноваленкоСпортсмени з Миколаєва та Одеси на тенісному турнірі «Mykolaiv Double Open». Фото: Марк Коноваленко
Спортсмени з Миколаєва та Одеси на тенісному турнірі «Mykolaiv Double Open». Фото: Марк КоноваленкоСпортсмени з Миколаєва та Одеси на тенісному турнірі «Mykolaiv Double Open». Фото: Марк Коноваленко
Спортсмени з Миколаєва та Одеси на тенісному турнірі «Mykolaiv Double Open». Фото: Марк КоноваленкоСпортсмени з Миколаєва та Одеси на тенісному турнірі «Mykolaiv Double Open». Фото: Марк Коноваленко

Нагадаємо, спортсменка з Миколаївщини Анна Гонтар виборола бронзову медаль на чемпіонаті світу з параплавання, який триває з 21 до 27 вересня у Сінгапурі.

