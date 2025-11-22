  • субота

    22 листопада, 2025

  • 15.1°
    Ясне небо

    Миколаїв

  • 22 листопада , 2025 субота

  • Миколаїв • 15.1° Ясне небо

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

«Місце, де тебе чують»: у Миколаєві відсвяткували рік роботи безпечного простору для жінок «Точка росту»

Святкування річниці відкриття центру «Точка росту», 20 листопада 2025 рік. Фото: «МикВісті»Святкування річниці відкриття центру «Точка росту», 20 листопада 2025 рік. Фото: «МикВісті»

У Миколаєві 21 листопада відзначили річницю відкриття центру «Точка росту» — безпечного простору для жінок і дівчат, створеного в межах інтегрованої програми DCA Ukraine. За рік роботи центр став місцем підтримки, навчання та відновлення для понад півтори тисячі відвідувачок.

Річницю центру кореспондентка «МикВісті» провела разом із відвідувачками та командою простору

Святкування річниці відкриття центру «Точка росту», 20 листопада 2025 рік. Фото: «МикВісті»Святкування річниці відкриття центру «Точка росту», 20 листопада 2025 рік. Фото: «МикВісті»

Під час урочистостей команда центру згадала, як рік тому приміщення лише готували до роботи, а зараз тут постійно проходять зустрічі, тренінги та заходи.

— Сьогодні я бачу перед собою знайомі обличчя — тих, з ким ми прожили цей рік пліч-о-пліч. Ця річниця — не лише наша, вона й ваша. Кожна з вас доклала зусиль, щоб простір став таким, яким він є, — зазначила координаторка центру у вступному слові.

Святкування річниці відкриття центру «Точка росту», 20 листопада 2025 рік. Фото: «МикВісті»Святкування річниці відкриття центру «Точка росту», 20 листопада 2025 рік. Фото: «МикВісті»

За її словами, «Точка росту» створена для підтримки вразливих жінок, розвитку навичок, творчості та відчуття безпеки.

— Ми хотіли, щоб це було місце, де можна спокійно дихати, де тебе почують, — додала вона.

Святкування річниці відкриття центру «Точка росту», 20 листопада 2025 рік. Фото: «МикВісті»Святкування річниці відкриття центру «Точка росту», 20 листопада 2025 рік. Фото: «МикВісті»

Відвідувачки наголошують, що у центрі завжди відчувається увага та турбота.

— До дверей ще тільки підходиш — а вони вже відчиняються. Кажуть: «Ми вас побачили». Тут завжди чекають гостей, — поділилася своїми враженнями Тетяна, одна з учасниць заходів.

Святкування річниці відкриття центру «Точка росту», 20 листопада 2025 рік. Фото: «МикВісті»Святкування річниці відкриття центру «Точка росту», 20 листопада 2025 рік. Фото: «МикВісті»

Представниця Миколаївської обласної універсальної наукової бібліотеки додала, що завдяки центру багато жінок знову відчули себе живими.

— Ми почали посміхатися. Ми стали вільнішими, радіснішими. Завдяки вашій підтримці ми згадали, хто ми, — розповіла вона.

Святкування річниці відкриття центру «Точка росту», 20 листопада 2025 рік. Фото: «МикВісті»Святкування річниці відкриття центру «Точка росту», 20 листопада 2025 рік. Фото: «МикВісті»

Менеджерка відділу захисту DCA Ukraine розповіла, що центр є частиною програми, спрямованої на багаторівневу підтримку жінок у складні часи.

— Це місце сили, де жінки можуть знайти ресурс. Наступного року плануємо залучати до діяльності простору й ветеранок — це новий напрямок, який ми починаємо розвивати, — зазначила вона.

Святкування річниці відкриття центру «Точка росту», 20 листопада 2025 рік. Фото: «МикВісті»Святкування річниці відкриття центру «Точка росту», 20 листопада 2025 рік. Фото: «МикВісті»

На події також виступив інтернаціональний директор DCA — Норвезької церковної допомоги. Він підкреслив важливість підтримки жінок у регіоні.

— Приємно бачити, як за рік тут сформувалася спільнота. Це місце обʼєднує, і дуже цінно чути історії, якими ви ділитеся, — сказав він.

Святкування річниці відкриття центру «Точка росту», 20 листопада 2025 рік. Фото: «МикВісті»Святкування річниці відкриття центру «Точка росту», 20 листопада 2025 рік. Фото: «МикВісті»

Нагадаємо, що центр підтримки для жінок та дівчат «Точка росту» відкрився у Миколаєві 20 листопада 2024 року. Це безпечний простір, створений за підтримки міжнародної гуманітарної організації DCA/NCA, де надають психосоціальну підтримку, групові й індивідуальні консультації, заняття з арт-терапії та йоги. У штаті центру працюють кваліфіковані психологи, а також є кейс-менеджери, які за потреби допомагають у юридичних питаннях.

Фоторепортаж


Святкування річниці відкриття центру «Точка росту», 20 листопада 2025 рік. Фото: «МикВісті»Святкування річниці відкриття центру «Точка росту», 20 листопада 2025 рік. Фото: «МикВісті»
Святкування річниці відкриття центру «Точка росту», 20 листопада 2025 рік. Фото: «МикВісті»Святкування річниці відкриття центру «Точка росту», 20 листопада 2025 рік. Фото: «МикВісті»
Святкування річниці відкриття центру «Точка росту», 20 листопада 2025 рік. Фото: «МикВісті»Святкування річниці відкриття центру «Точка росту», 20 листопада 2025 рік. Фото: «МикВісті»
Святкування річниці відкриття центру «Точка росту», 20 листопада 2025 рік. Фото: «МикВісті»Святкування річниці відкриття центру «Точка росту», 20 листопада 2025 рік. Фото: «МикВісті»
Святкування річниці відкриття центру «Точка росту», 20 листопада 2025 рік. Фото: «МикВісті»Святкування річниці відкриття центру «Точка росту», 20 листопада 2025 рік. Фото: «МикВісті»
Святкування річниці відкриття центру «Точка росту», 20 листопада 2025 рік. Фото: «МикВісті»Святкування річниці відкриття центру «Точка росту», 20 листопада 2025 рік. Фото: «МикВісті»
Святкування річниці відкриття центру «Точка росту», 20 листопада 2025 рік. Фото: «МикВісті»Святкування річниці відкриття центру «Точка росту», 20 листопада 2025 рік. Фото: «МикВісті»
Святкування річниці відкриття центру «Точка росту», 20 листопада 2025 рік. Фото: «МикВісті»Святкування річниці відкриття центру «Точка росту», 20 листопада 2025 рік. Фото: «МикВісті»
Святкування річниці відкриття центру «Точка росту», 20 листопада 2025 рік. Фото: «МикВісті»Святкування річниці відкриття центру «Точка росту», 20 листопада 2025 рік. Фото: «МикВісті»
Святкування річниці відкриття центру «Точка росту», 20 листопада 2025 рік. Фото: «МикВісті»Святкування річниці відкриття центру «Точка росту», 20 листопада 2025 рік. Фото: «МикВісті»
Святкування річниці відкриття центру «Точка росту», 20 листопада 2025 рік. Фото: «МикВісті»Святкування річниці відкриття центру «Точка росту», 20 листопада 2025 рік. Фото: «МикВісті»
Святкування річниці відкриття центру «Точка росту», 20 листопада 2025 рік. Фото: «МикВісті»Святкування річниці відкриття центру «Точка росту», 20 листопада 2025 рік. Фото: «МикВісті»
Святкування річниці відкриття центру «Точка росту», 20 листопада 2025 рік. Фото: «МикВісті»Святкування річниці відкриття центру «Точка росту», 20 листопада 2025 рік. Фото: «МикВісті»
Святкування річниці відкриття центру «Точка росту», 20 листопада 2025 рік. Фото: «МикВісті»Святкування річниці відкриття центру «Точка росту», 20 листопада 2025 рік. Фото: «МикВісті»

Нагадаємо, що у Миколаєві та області стартував новий набір до програми проєкту GIDNA, який надає психологічну підтримку жінкам, рідні яких зникли безвісти або перебувають у полоні.

партнерство
International Media Support

Цей матеріал підготовлений у рамках проєкту REACH – Партнерства медіа заради підзвітності та довіри, що реалізується International Media Support (IMS) за підтримки Міністерства закордонних справ Данії. Зміст відображає позицію авторів і не обов’язково збігається з позицією уряду Данії. Підтримка Данії зміцнює громадянське суспільство та незалежні медіа в Україні, зокрема в Миколаєві.

Останні новини про: Війна в Україні

Російські обстріли Миколаївщини FPV-дронами: пошкоджено приватні будинки та електромережу
Росія атакувала пункт пропуску «Орлівка» на кордоні з Румунією: роботу тимчасово призупинили
«Віткоффу потрібно до психіатра», — у ЄС обурилися через пункти «мирного плану» США щодо росактивів
Реклама

Читайте також:

новини

У лікарнях — 760 доз, в аптеках немає: яка ситуація з вакцинами від сказу на Миколаївщині

Альона Коханчук
новини

У Миколаєві уже на 3 години запізнюється поїзд Херсон-Київ

Світлана Іванченко
новини

У будинку культури на Миколаївщині відкрили тимчасову школу з укриттям та освітнім центром за понад ₴3 млн

Даріна Мельничук
новини

«Вони переходять в бойові підрозділи», — Кім каже, що на Миколаївщині дефіцит кадрів в ТЦК

Альона Коханчук
новини

У Миколаєві хочуть провести ще один архітектурний конкурс — тепер по будівлі трамвайної підстанції

Анна Гакман
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Війна в Україні

«Віткоффу потрібно до психіатра», — у ЄС обурилися через пункти «мирного плану» США щодо росактивів
Росія атакувала пункт пропуску «Орлівка» на кордоні з Румунією: роботу тимчасово призупинили
Російські обстріли Миколаївщини FPV-дронами: пошкоджено приватні будинки та електромережу

Росія атакувала пункт пропуску «Орлівка» на кордоні з Румунією: роботу тимчасово призупинили

Російські обстріли Миколаївщини FPV-дронами: пошкоджено приватні будинки та електромережу