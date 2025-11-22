«Місце, де тебе чують»: у Миколаєві відсвяткували рік роботи безпечного простору для жінок «Точка росту»

Святкування річниці відкриття центру «Точка росту», 20 листопада 2025 рік. Фото: «МикВісті»

У Миколаєві 21 листопада відзначили річницю відкриття центру «Точка росту» — безпечного простору для жінок і дівчат, створеного в межах інтегрованої програми DCA Ukraine. За рік роботи центр став місцем підтримки, навчання та відновлення для понад півтори тисячі відвідувачок.

Під час урочистостей команда центру згадала, як рік тому приміщення лише готували до роботи, а зараз тут постійно проходять зустрічі, тренінги та заходи.

— Сьогодні я бачу перед собою знайомі обличчя — тих, з ким ми прожили цей рік пліч-о-пліч. Ця річниця — не лише наша, вона й ваша. Кожна з вас доклала зусиль, щоб простір став таким, яким він є, — зазначила координаторка центру у вступному слові.

За її словами, «Точка росту» створена для підтримки вразливих жінок, розвитку навичок, творчості та відчуття безпеки.

— Ми хотіли, щоб це було місце, де можна спокійно дихати, де тебе почують, — додала вона.

Відвідувачки наголошують, що у центрі завжди відчувається увага та турбота.

— До дверей ще тільки підходиш — а вони вже відчиняються. Кажуть: «Ми вас побачили». Тут завжди чекають гостей, — поділилася своїми враженнями Тетяна, одна з учасниць заходів.

Представниця Миколаївської обласної універсальної наукової бібліотеки додала, що завдяки центру багато жінок знову відчули себе живими.

— Ми почали посміхатися. Ми стали вільнішими, радіснішими. Завдяки вашій підтримці ми згадали, хто ми, — розповіла вона.

Менеджерка відділу захисту DCA Ukraine розповіла, що центр є частиною програми, спрямованої на багаторівневу підтримку жінок у складні часи.

— Це місце сили, де жінки можуть знайти ресурс. Наступного року плануємо залучати до діяльності простору й ветеранок — це новий напрямок, який ми починаємо розвивати, — зазначила вона.

На події також виступив інтернаціональний директор DCA — Норвезької церковної допомоги. Він підкреслив важливість підтримки жінок у регіоні.

— Приємно бачити, як за рік тут сформувалася спільнота. Це місце обʼєднує, і дуже цінно чути історії, якими ви ділитеся, — сказав він.

Нагадаємо, що центр підтримки для жінок та дівчат «Точка росту» відкрився у Миколаєві 20 листопада 2024 року. Це безпечний простір, створений за підтримки міжнародної гуманітарної організації DCA/NCA, де надають психосоціальну підтримку, групові й індивідуальні консультації, заняття з арт-терапії та йоги. У штаті центру працюють кваліфіковані психологи, а також є кейс-менеджери, які за потреби допомагають у юридичних питаннях.

Фоторепортаж



Нагадаємо, що у Миколаєві та області стартував новий набір до програми проєкту GIDNA, який надає психологічну підтримку жінкам, рідні яких зникли безвісти або перебувають у полоні.