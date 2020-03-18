В среду, 18 марта, представители партии Анатолия Шария приняли участие в заседании рабочей группы по вопросам энергетики в Николаевской ОГА, на котором изучался вопрос перехода на альтернативное отопление квартир и жилых домов.

Об этом они сообщили на странице в Facebook.⠀⠀

Сообщается, что помимо рассмотрения вопросов перехода жилого фонда на альтернативное теплоснабжение, представителями партии поднимался вопрос такого перехода и для объектов социальной сферы — детских садов, школ.

– Ни для кого не секрет, что в отопительный сезон во многих образовательных учреждениях дети занимаются либо в верхней одежде, либо с открытыми окнами, а в случае аварии сети (которая имеет критический износ) вообще остаются без подачи тепла. Законодательством Украины предусмотрено, что дошкольные заведения должны иметь дополнительный, независимый от централизованного, источник отопления, — заявила глава Николаевской областнной организации «Партии Шария» Татьяна Кравчук.⠀⠀

В политической партии сообщили, что по итогам сегодняшнего заседания рабочей группы было принято решение подготовить список жилых домов, которые целесообразно переводить на альтернативное отопление, а также механизм такого перехода уже в этом году.⠀

«Кроме того, партией делается акцент на социальной сфере и возможности в рамках пилотного проекта внедрения альтернативного отопления в дошкольных заведениях. А в случае положительного результата, мы предлагаем применить комплексный подход перехода на альтернативное отопление ко всем коммунальным учебным заведениям», - говорится в сообщении.

Напомним, в Николаевском областном совете прошло заседание рабочей группы по вопросам энергетики, на котором были приняты первые шаги перевода всех жителей с централизованного на индивидуальное отопление.