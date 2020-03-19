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В Соединенных Штатах Америки зафиксировано больше 10 тысяч случаев заражения коронавирусом COVID-19.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Так, по данным государственных и местных учреждений здравоохранения, а также правительственных Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), в Штатах зарегистрировано не менее 10 259 случаев заражения коронавирусом. Всего от инфекции погибло 152 человека.
Согласно информации CDC, 70 случаев заражения произошли от граждан, которых Америка вернула на родину с других стран, в том числе с круизного корабля Diamon Princess.
Напомним, из-за пандемии коронавируса и введения ограничительных мер для недопущения его распространения в Украине могут потерять работу 170-500 тысяч человек.
В Соединенных Штатах Америки зафиксировано больше 10 тысяч случаев заражения коронавирусом COVID-19.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Так, по данным государственных и местных учреждений здравоохранения, а также правительственных Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), в Штатах зарегистрировано не менее 10 259 случаев заражения коронавирусом. Всего от инфекции погибло 152 человека.
Согласно информации CDC, 70 случаев заражения произошли от граждан, которых Америка вернула на родину с других стран, в том числе с круизного корабля Diamon Princess.
Напомним, из-за пандемии коронавируса и введения ограничительных мер для недопущения его распространения в Украине могут потерять работу 170-500 тысяч человек.