В Соединенных Штатах Америки зафиксировано больше 10 тысяч случаев заражения коронавирусом COVID-19.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Так, по данным государственных и местных учреждений здравоохранения, а также правительственных Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), в Штатах зарегистрировано не менее 10 259 случаев заражения коронавирусом. Всего от инфекции погибло 152 человека.

Согласно информации CDC, 70 случаев заражения произошли от граждан, которых Америка вернула на родину с других стран, в том числе с круизного корабля Diamon Princess.

Напомним, из-за пандемии коронавируса и введения ограничительных мер для недопущения его распространения в Украине могут потерять работу 170-500 тысяч человек.