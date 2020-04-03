В Офисе Президента заявили, что визит Владимира Зеленского в Оман в январе не имел официального статуса, а проходил в личных целях, но из-за многолетнего отсутствия визитов высокого уровня между Украиной и Оманом президент решил использовать поездку для укрепления дипломатических отношений.

Об этом говорится в ответе ОПУ на запрос «Украинской правды».

«Поездка президента в Султанат Оман не имела официального статуса, проходила в личных целях и за собственные средства. Учитывая отсутствие визитов высокого уровня между Украиной и Султанатом Оман с даты установления дипломатических отношений (19 мая 1992 года), президент Украины использовал посещения Султаната для установления контактов с его руководством, координации взаимных шагов с целью укрепления дипломатических отношений между странами, активизации двустороннего торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества», — отметили в Офисе Президента.

В ОПУ добавили, что в связи с тем, что визит был неофициальным Офис президента к подготовке и организации поездки не привлекался, организационно-протокольное обеспечение визита Владимира Зеленского в Оман не проводилось и делегация не предусматривалась.

Отмечается, что перелет и проживание в гостинице в Омане оплачивала супруга президента из собственных средств.

При этом в ОПУ добавили, что на официальном сайте президента «всесторонне освещается деятельность главы государства с целью информирования общественности о встречах Владимира Зеленского, которые имеют общественный интерес», в частности, там можно ознакомиться и с деталями встреч в Омане.

Также отмечается, что в связи с катастрофой украинского самолета в Иране, Владимир Зеленский «прервал свой частный визит» в Оман и вернулся в Киев, а руководству Омана написал письмо с благодарностью за помощь в быстром возвращении на родину.

Ранее сообщалось, что поездка президента Владимира Зеленского в Оман была частной и не имела официального статуса.

Журналисты программы «Схемы» также установили, что секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев прилетал в город Маскат (Оман), когда там находился президент Украины Владимир Зеленский.

Напомним, 5 января в Офисе президента сообщили, что во время поездки в Оман президент Владимир Зеленский встретился с министром, ответственным за иностранные дела Султаната Оман, Юсуфом бин Аляви бин Абдаллой.