В Николаевской областной организации «Партии Шария» выступили против проведения конкурса на должность главного врача областной инфекционной больницы в период пандемии коронавируса.

Об этом сообщила глава областной организации партии Шария Татьяна Кравчук на своей странице в Facebook.

Ранее, глава Николаевской ОГА Александр Стадник анонсировал конкурс на должность главврача инфекционной больницы.

В партии указали на ряд проблем, связанных с предотвращением инфекции в области, в частности, обеспечение медработников средствами индивидуальной защиты и нарушение алгоритмов при проведении тестов на коронавирус.

— На прошлой неделе Партия Шария обратила внимание на ненадлежащий уровень обеспечения медицинских работников средствами индивидуальной защиты. Кроме того, мы подняли вопрос о возможных нарушениях алгоритмов при проведении исследований анализов людей с симптомами коронавирусной инфекции. После, информация, которую мы выложили в общий доступ, была озвучена на внеочередной сессии областного совета главой УСБУ в Николаевской области. Помимо этого, резко появилась статистика по заболевшим в Николаеве и области. Рост заболеваемости произошел несмотря на то, что местные власти, в лице главы Николаевской ОГА Александра Стадника, заявляли о полной готовности области. Что происходит сейчас? Исполняющая обязанности главного врача Николаевской областной больницы Светлана Федорова заявляет об отсутствии нормальной коммуникации со штабом по ликвидации последствий борьбы с коронавирусом при ОГА. Кроме того, по ее словам, этот штаб работает исключительно для галочки. Также, как пишут в СМИ, Николаевская область среди аутсайдеров по количеству проведенных тестов на коронавирус, - написала Татьяна Кравчук.

Помимо этого, в партии не поддерживают решение Николаевской ОГА о проведение конкурса на должность главврача, указав, что это является давлением на Светлану Федорову которая рассказала о реальной готовности области к приему больных на коронавирус.

— В сложившейся ситуации, учитывая, что в Николаевской области увеличивается количество людей с выявленной коронавирусной инфекцией, наша партия обеспокоена заявлением Александра Стадника о проведении конкурса на должность главного врача областной инфекционной больницы, тем более во время пандемии. Мы расцениваем это как давление на специалиста в отместку за открытое заявление о реальном положении дел в работе штаба ОГА, а точнее об отсутствии такой работы. Мы поддерживаемСветлану Федорову. Таких специалистов надо ценить и всячески им содействовать, а не играть в политические игры и пытаться что-то доказать, скрывая истинное положение дел в регионе, - написала Татьяна Кравчук.

Напомним, что 17 апреля, активисты партии Шария передали респираторы работникам семейной амбулатории №3 (ЦПМСД № 6 в Николаеве.