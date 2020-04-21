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Николаевский городской голова Александр Сенкевич призвал жителей города воздержаться от похода на кладбище в поминальные дни на этой неделе, и вспомнить своих близких дома.
Об этом Александр Сенкевич сказал в эфире программы «Добрый вечер» на телеканале НИС-ТВ 17 апреля, пишут НикВести.
При этом, городской голова отметил, что исполком примет соответствующее решение о закрытии доступа на кладбища Николаева до конца карантина в связи с распространением коронавирусного заболевания COVID-19. Это не касается проведения погребальных мероприятий.
— Кладбище - это территория определенного режима. Мы приняли решение, и будет принято дополнительно решение исполкома о том, что на время карантина доступ к кладбищам перекрыть. Кладбища - это коммунальная собственность, коммунальная земля, и доступ к кладбищам мы будем закрывать. Там есть охрана, там есть ворота, там есть въезды. Будет привлекаться и полиция. Мы готовим всех, что поминальные дни проходят дома. Достаньте фотографии своих близких, вспомните их, помяните. Не надо ехать на кладбище. До окончания карантина кладбище будет открываться только для захоронений и проведения погребальных мероприятий. Больше ничего. Не надо идти на кладбище бить там яйца и кушать паски, напиваться и лежать на этих скамейках. Если же хочется убрать на могиле, потерпите немного, никуда она не денется, все будет хорошо. Мы убираем в местах общественного использования, возле могил своих близких прийдете после карантина и уберете, - обратился Александр Сенкевич к жителям Николаева.
Ранее сообщалось, что мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил, что во время поминальных дней городские кладбища будут закрыты.
Николаевский городской голова Александр Сенкевич призвал жителей города воздержаться от похода на кладбище в поминальные дни на этой неделе, и вспомнить своих близких дома.
Об этом Александр Сенкевич сказал в эфире программы «Добрый вечер» на телеканале НИС-ТВ 17 апреля, пишут НикВести.
При этом, городской голова отметил, что исполком примет соответствующее решение о закрытии доступа на кладбища Николаева до конца карантина в связи с распространением коронавирусного заболевания COVID-19. Это не касается проведения погребальных мероприятий.
— Кладбище - это территория определенного режима. Мы приняли решение, и будет принято дополнительно решение исполкома о том, что на время карантина доступ к кладбищам перекрыть. Кладбища - это коммунальная собственность, коммунальная земля, и доступ к кладбищам мы будем закрывать. Там есть охрана, там есть ворота, там есть въезды. Будет привлекаться и полиция. Мы готовим всех, что поминальные дни проходят дома. Достаньте фотографии своих близких, вспомните их, помяните. Не надо ехать на кладбище. До окончания карантина кладбище будет открываться только для захоронений и проведения погребальных мероприятий. Больше ничего. Не надо идти на кладбище бить там яйца и кушать паски, напиваться и лежать на этих скамейках. Если же хочется убрать на могиле, потерпите немного, никуда она не денется, все будет хорошо. Мы убираем в местах общественного использования, возле могил своих близких прийдете после карантина и уберете, - обратился Александр Сенкевич к жителям Николаева.
Ранее сообщалось, что мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил, что во время поминальных дней городские кладбища будут закрыты.