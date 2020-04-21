Николаевский городской голова Александр Сенкевич призвал жителей города воздержаться от похода на кладбище в поминальные дни на этой неделе, и вспомнить своих близких дома.

Об этом Александр Сенкевич сказал в эфире программы «Добрый вечер» на телеканале НИС-ТВ 17 апреля, пишут НикВести.

При этом, городской голова отметил, что исполком примет соответствующее решение о закрытии доступа на кладбища Николаева до конца карантина в связи с распространением коронавирусного заболевания COVID-19. Это не касается проведения погребальных мероприятий.

— Кладбище - это территория определенного режима. Мы приняли решение, и будет принято дополнительно решение исполкома о том, что на время карантина доступ к кладбищам перекрыть. Кладбища - это коммунальная собственность, коммунальная земля, и доступ к кладбищам мы будем закрывать. Там есть охрана, там есть ворота, там есть въезды. Будет привлекаться и полиция. Мы готовим всех, что поминальные дни проходят дома. Достаньте фотографии своих близких, вспомните их, помяните. Не надо ехать на кладбище. До окончания карантина кладбище будет открываться только для захоронений и проведения погребальных мероприятий. Больше ничего. Не надо идти на кладбище бить там яйца и кушать паски, напиваться и лежать на этих скамейках. Если же хочется убрать на могиле, потерпите немного, никуда она не денется, все будет хорошо. Мы убираем в местах общественного использования, возле могил своих близких прийдете после карантина и уберете, - обратился Александр Сенкевич к жителям Николаева.

Ранее сообщалось, что мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил, что во время поминальных дней городские кладбища будут закрыты.