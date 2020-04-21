На тушение лесных пожаров в зоне отчуждения ЧАЭС было выделено 100 миллионов гривен.

Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко на своей странице в Facebook.

— Затраты на тушение лесных пожаров в Украине несёт служба по чрезвычайным ситуациям. А в случае недостатка средств, они выделяются из резервного фонда Кабинета министров Украины. Так на тушение пожаров в Зоне ЧАЭС решением Кабмина было выделено — 100 миллионов гривен, - сообщил он.

Антон Геращенко также отметил, что правительство изучает опыт Беларуси в сфере распределения расходов на ликвидацию лесных пожаров.

— В Беларуси управления лесного хозяйства оплачивают все затраты спасателей на ликвидацию лесных пожаров - топливо, питание, командировочные, ремонт техники и так далее. Такая политика стимулирует лесхозы вкладывать средства в предупреждение лесных пожаров, а не в последующую многомиллионную оплату тяжелого и опасного труда спасателей. Мы изучаем опыт Беларуси в деле организации противопожарных мероприятий в лесах и будем предлагать перенимать его в той части, которая будет полезна для Украины, - написал Антон Геращенко.

Отметим, по состоянию на 07:00 21 апреля в зоне отчуждения спасатели тушат пожары на территории Корогодского, Лубянского, Парышевского, Дитятковского и Денисовицкого лесничеств. Основные усилия направлены на локализацию 3 очагов (с. Рассоха, с. Кривая Гора и с. Рудьки - с. Буряковка) тления пеньков, остатков древесины и одного торфянике в очагах, пройденных огнем.

В Житомирской области по состоянию на утро 21 апреля силами ГСЧС оказывается помощь работникам лесхозов на территории ГП «Овручское ЛГ», »Овручское СЛГ» Житомирской области, по тушению отдельных очагов тления травяного настила, пеньков и древесины. В Словечанском лесном хозяйстве по состоянию на утро 21 апреля пожар лесной подстилки локазирован. Остается один нелокализированный очаг горения на территории ГП «Овручское СЛГ» Выступовицкого лесничества, неподалеку от сел Желудевка и Журба.

Напомним, что Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что правоохранительные органы рассматривают несколько причин возникновения лесных пожаров в северных регионах Украины.