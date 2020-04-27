В Литве начался новый этап смягчения карантинных ограничений.

Об этом сообщает латвийское издание Delfi.

Уточняется, что с 27 апреля в Литве будут работать уличные кафе при том условии, что за одним столиком будет находиться не более двух людей.

При этом столики в заведениях питания должны находиться на расстоянии не ближе 2 метров друг от друга.

Помимо того, в стране открываются также спортивные и культурные учреждения, которые также можно посещать компаниями не более чем по два человека (исключения существуют для членов одной семьи).

Также возобновляют работу маникюрные салоны и парикмахерские, где будет действовать правило размещения одного клиента на каждые 10 метров квадратных.

В Литве также снова разрешается заниматься теннисом, гольфом, проводить экзамены по вождению, посещать парки и зоопарки под открытым небом.

Напомним, что власти Франции продлили карантин в стране до 11 мая.