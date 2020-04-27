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В Литве начался новый этап смягчения карантинных ограничений.
Об этом сообщает латвийское издание Delfi.
Уточняется, что с 27 апреля в Литве будут работать уличные кафе при том условии, что за одним столиком будет находиться не более двух людей.
При этом столики в заведениях питания должны находиться на расстоянии не ближе 2 метров друг от друга.
Помимо того, в стране открываются также спортивные и культурные учреждения, которые также можно посещать компаниями не более чем по два человека (исключения существуют для членов одной семьи).
Также возобновляют работу маникюрные салоны и парикмахерские, где будет действовать правило размещения одного клиента на каждые 10 метров квадратных.
В Литве также снова разрешается заниматься теннисом, гольфом, проводить экзамены по вождению, посещать парки и зоопарки под открытым небом.
Напомним, что власти Франции продлили карантин в стране до 11 мая.
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В Литве начался новый этап смягчения карантинных ограничений.
Об этом сообщает латвийское издание Delfi.
Уточняется, что с 27 апреля в Литве будут работать уличные кафе при том условии, что за одним столиком будет находиться не более двух людей.
При этом столики в заведениях питания должны находиться на расстоянии не ближе 2 метров друг от друга.
Помимо того, в стране открываются также спортивные и культурные учреждения, которые также можно посещать компаниями не более чем по два человека (исключения существуют для членов одной семьи).
Также возобновляют работу маникюрные салоны и парикмахерские, где будет действовать правило размещения одного клиента на каждые 10 метров квадратных.
В Литве также снова разрешается заниматься теннисом, гольфом, проводить экзамены по вождению, посещать парки и зоопарки под открытым небом.
Напомним, что власти Франции продлили карантин в стране до 11 мая.
|
Океан возможностей и немного про баржиНиколай Капацына
|
Мер Миколаєва у квітні став топ-спікером регіону про коронавірусКатерина Середа
|
Изменения в бюджет - для будущего и памятиТатьяна Демченко
|
Черная метка на красной бумаге. Как бесполезные идиоты из николаевского исполкома с предпринимателями борются.Максим Коваль
|
Пятьдесят оттенков серогоСергей Исаков
|
Разброд и шатаниеСтанислав Мартиросов