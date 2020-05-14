|Скорость ветра:
|10.2 м/с
|Восход солнца:
|05:17
|Заход солнца:
|20:19
|Температура завтра:
|+18 C°
|Скорость ветра:
|4 м/с
|Восход солнца:
|05:11
|Заход солнца:
|20:38
|Температура завтра:
|+16 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|26.55 грн
|26.9 грн
|EUR
|28.55 грн
|29.1 грн
На то, чтобы взять под контроль распространение коронавирусной инфекции COVID-19, может потребоваться до пяти лет.
Об этом на онлайн-конференции сказала главный ученый Всемирной организации здравоохранения Соумиа Сваминатан, пишет Цензор.НЕТ.
— Я бы сказала, что через года четыре или пять лет мы смогли бы контролировать (распространение коронавируса, - прим.), - сказала она.
При этом Соумиа Сваминатан добавила, что у нее нет «магического шара предвидения» и она не знает, ухудшится ли ситуация.
По ее словам, на этот процесс будут влиять ряд факторов, в том числе, мутирует ли патоген, какие меры по сдерживанию принимаются и, насколько эффективными окажутся разрабатываемые вакцины.
Соумиа Сваминатан добавила, что вакцина «на данный момент кажется наилучшим выходом», но в то же время есть много «сомнений» относительно ее эффективности и безопасности, а также производства и справедливого распределения. К тому же она может перестать работать, если вирус мутирует, отметила специалист ВОЗ.
Она также отметила, что взвешивание рисков и выгод от ослабления карантинов сейчас стало наибольшим вызовом, с которым сейчас сталкиваются политики и чиновники.
Напомним, Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что карантинные ограничения будут сохраняться до тех пор, пока не изобретут лекарство от COVID-19.
|
День Победы: Праздник со слезами на глазахАнатолий Дюмин
|
Карантин накрився «Велюром», медреформа – Зеленським та Степановим, а два нардепи від СН – це сила!Станислав Мартиросов
На то, чтобы взять под контроль распространение коронавирусной инфекции COVID-19, может потребоваться до пяти лет.
Об этом на онлайн-конференции сказала главный ученый Всемирной организации здравоохранения Соумиа Сваминатан, пишет Цензор.НЕТ.
— Я бы сказала, что через года четыре или пять лет мы смогли бы контролировать (распространение коронавируса, - прим.), - сказала она.
При этом Соумиа Сваминатан добавила, что у нее нет «магического шара предвидения» и она не знает, ухудшится ли ситуация.
По ее словам, на этот процесс будут влиять ряд факторов, в том числе, мутирует ли патоген, какие меры по сдерживанию принимаются и, насколько эффективными окажутся разрабатываемые вакцины.
Соумиа Сваминатан добавила, что вакцина «на данный момент кажется наилучшим выходом», но в то же время есть много «сомнений» относительно ее эффективности и безопасности, а также производства и справедливого распределения. К тому же она может перестать работать, если вирус мутирует, отметила специалист ВОЗ.
Она также отметила, что взвешивание рисков и выгод от ослабления карантинов сейчас стало наибольшим вызовом, с которым сейчас сталкиваются политики и чиновники.
Напомним, Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что карантинные ограничения будут сохраняться до тех пор, пока не изобретут лекарство от COVID-19.