На то, чтобы взять под контроль распространение коронавирусной инфекции COVID-19, может потребоваться до пяти лет.

Об этом на онлайн-конференции сказала главный ученый Всемирной организации здравоохранения Соумиа Сваминатан, пишет Цензор.НЕТ.

— Я бы сказала, что через года четыре или пять лет мы смогли бы контролировать (распространение коронавируса, - прим.), - сказала она.

При этом Соумиа Сваминатан добавила, что у нее нет «магического шара предвидения» и она не знает, ухудшится ли ситуация.

По ее словам, на этот процесс будут влиять ряд факторов, в том числе, мутирует ли патоген, какие меры по сдерживанию принимаются и, насколько эффективными окажутся разрабатываемые вакцины.

Соумиа Сваминатан добавила, что вакцина «на данный момент кажется наилучшим выходом», но в то же время есть много «сомнений» относительно ее эффективности и безопасности, а также производства и справедливого распределения. К тому же она может перестать работать, если вирус мутирует, отметила специалист ВОЗ.

Она также отметила, что взвешивание рисков и выгод от ослабления карантинов сейчас стало наибольшим вызовом, с которым сейчас сталкиваются политики и чиновники.

Напомним, Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что карантинные ограничения будут сохраняться до тех пор, пока не изобретут лекарство от COVID-19.