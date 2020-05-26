Мэр Николаева Александр Сенкевич считает, что глава Службы автомобильных дорог в Николаевской области Владислав Невеселый не смог наладить коммуникацию с городской властью в части ремонта дорог.

Об этом он рассказал в комментарии НикВести.

По словам городского головы, за время занимаемой должности Владислав Невеселый не смог организовать работу САД, касательно ремонта дорог, проходящих через Николаев.

— Во-первых, я хочу сказать, что у меня нет конфликта с Владиславом Невеселым, и со Службой автомобильных дорог у меня тоже нет конфликта. У меня есть желание, чтобы мы с вам ездили по нормальным дорогам. Конечно же у нас огромное количество дорог, которые требуют ремонта в городе, но есть магистральные дороги, которые мы стараемся приводить в порядок, по которым ежедневно ездят тысячи автомобилей. В первую очередь, эти дороги должны быть отремонтированы и проезжаемы. Сегодня у нас заканчивается пятый месяц — за это время мы не услышали от Владислава Невеселого ни план работ, ни публичной информации об объявленных тендерах. Ежедневно тысячи людей едут по проспекту Героев Украины, по улице Пушкинской, по улице Никольской, по улице Большой Морской, переезжают два мостовых перехода, Одесское, Веселиновское шоссе и видят огромное количество ям, накатов, наплывов и прочее. Мы слышим от Владислава Невеселого, что он не может заниматься ремонтом дорог, потому что на балансе Службы автомобильных дорог находится только 5 сантиметров асфальтового покрытия, но если ямы не чинить, то они из 5 сантиметров превращаются в 10, 20 и так далее. Логично, что если вовремя обслуживать дорогу и содержать ее, то таких ям не будет, - сказал Александр Сенкевич.

Мэр отметил, что помимо отсутствия ремонта указанных дорог, ведомство также не уделяет внимания их содержанию.

— Вопрос здесь не в том, хочет он или не хочет ремонтировать дорогу — элементарно, ее надо убирать. Огромное количество грязи под бордюрами, где уже растут подсолнухи. Он сколько угодно может говорить, что мэр с ним неправильно общается, но пусть просто возьмет и уберет эту грязь, срежет наплывы и просто залатает ямы, которые образовались за время зимы. Он же не первый глава САД. Раньше такого не было, - сказал Александр Сенкевич.

Мэр Николаева также считает, что руководств Службы автодорог «провалило коммуникацию» с городской властью.

— Я не буду кидать слов на ветер. Я считаю, что Владислав Невеселый не соответствует должности Службы автомобильных дорог Николаевской области. Если у него так провалена коммуникация, тендера и все остальное, то он должен нас об этом известить, обговорить с нами эту ситуацию, вместо того, чтобы выходить со мной в какой-то публичный конфликт, - сказал городской голова.

Помимо этого, Александр Сенкевич рассказал, что несколько раз приглашал Владислава Невеселого на встречи, чтобы обсудить вопросы дорог в городе, однако глава САД «находился в отъезде».

— Мы несколько раз обращались к нему. Мы с управлением инфраструктуры облгосадминистрации даже собирались раз без него, проводили встречу по объездной дороге для фур с Шевченково по Херсонской трассе до Корабельного района. Все эти встречи проходили без него. Когда мы его приглашали, он находился в отъезде или еще где-либо. Один раз мы с ним созванивались, он пригласил меня в Службу автодорог, чтобы поговорить. Я считаю, это было приглашение из вежливости, - сказал Александр Сенкевич.

Напомним, в феврале 2020 года директор Департамента жилищно-коммунального хозяйства Николаевского городского совета Сергей Коренев заявил, что Служба автомобильных дорог области должна заняться капитальным ремонтом улицы Пушкинской. В ответ на это, руководитель САД в Николаевской области Владислав Невеселый заявил, что Служба не может отремонтировать глубокие ямы на дорогах Николаева, которые находятся на их балансе, так как ведомству принадлежит только 5 сантиметров покрытия, а все, что расположено ниже — собственность города. После этого, Департамент ЖКХ потребовал от САД должного содержания дорог в Николаеве.

Помимо этого, в начале апреля мэр Николаева Александр Сенкевич высказал недовольство работой Службы автомобильных дорог, которая не спешит с ремонтом дорог государственного значения, проходящих через областной центр.

Кроме того, Александр Сенкевич потребовал увольнения с должности начальника САД Владислава Невеселого. По словам мэра, дорожники игнорируют его просьбы отремонтировать дороги, которые проходят через город.

В свою очередь Владислав Невеселый заявил, что Александр Сенкевич не вник в проблему ремонта дорог, проходящих через город. После, Александр Сенкевич раскритиковал работу Службы автомобильных дорог Николаевской области за то, что она до сих пор не отремонтировала ямы на дорогах города, которые находятся на их балансе. После чего исполняющий обязанности начальника САД в Николаевской области Владислав Невеселый обвинил Александра Сенкевича в плохом исполнении обязанностей мэра Николаева и нежелании решать проблемы горожан.

Также, директор Департамента жилищно-коммунального хозяйства Сергей Коренев выразил мнение, что Служба автомобильных дорог области не занимается ремонтом дорог в городе, превращая 5 сантиметров ям в 20.

Помимо этого, Александр Сенкевич считает, что руководство Службы автомобильных дорог в области должно предоставить фото и показать, как содержаться городские дороги, находящиеся на их балансе.

Начальник Службы автомобильных дорог в Николаевской области Владислав Невеселый ответил на обвинения мэра Николаева о том, что САД не убирает дороги города, и объяснил это тем, что фирмы-подрядчики не всегда выполняет полученные от САД задания по уборке.

Также, Александр Сенкевич указал на ненадлежащее содержание дорог в городе, находящихся на балансе Службы автомобильных дорог области, заявив, что после праздников пойдет сажать на них картошку. В ответ на это Владислав Невеселый посоветовал мэру «пособирать урожай по своим тротуарам».

При этом, мэр Николаева официально обратился к главе Укравтодора Александру Кубракову с просьбой освободить от занимаемой должности руководителя САД в Николаевской области Владислава Невесело.