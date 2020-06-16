Глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко заявила, что благодаря ее огласке глава СБУ в области Виталий Герсак прекратил оказывать на нее давление.

Об этом она заявил в эфире программы «Добрый вечер» на телеканале НИС-ТВ.

По словам Виктории Москаленко, хоть давление сегодня и прекратилось, оно может возобновиться ближе к местным выборам.

— Но, я хочу отметить что благодаря тому, что я дала огласку этому, сегодня это давление прекратилось. Но, я не исключаю ничего, у меня есть своя информация, это может повторится ближе к выборам, — заявила Виктория Москаленко.

Глава областного совета также отметила, что по ее мнению давление на нее связано с тем, что нынешняя власть проводит аналогичную политику в отношении экс-президента Петра Порошенко.

— Когда я об этом вспоминаю, я нервничаю. Это все нервы, это все здоровье. Это политическое давление. Я не хотела бы об этом говорить, но об этом нужно говорить. Я защищалась всеми цивилизованными методами, которые сегодня есть. Я это все связываю с политической борьбой по всей стране, которая связана с «Европейской солидарностью». Вы же видите, что сегодня происходит, какой беспредел, по отношению к Петру Порошенко (пятому президенту Украины, - прим.). Я как юрист, как адвокат работающий, понимаю, что это все беспридел. Если все это связать с Николаевом. Давайте не забудем, что я глава областного совета от «Европейской солидарности». Это поытки уничтожить рейтинг партии перед выборами, — резюмировала она.

Как известно, глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко во время президентских выборов в комментариях в социальной сети Facebook назвала «малоросом» Владимира Зеленского, призывая его снять кандидатуру с выборов.

«Вова, сними свою кандидатуру с выборов! А то после твоего третьего ролика - наверное, обращения к Ляшко, тебя на вилах понесут твои же поклонники! Вова! Переиграл! Не верю!» - написала в апреле 2019 года Виктория Москаленко.

Спустя несколько месяцев, уже будучи президентом Украины, во время визита в Николаев Владимир Зеленский отреагировал на высказывания Виктории Москаленко, сказав, что той «придется уживаться с малоросом».

Во время пресс-конференции по итогам первого года работы президентом, Владимир Зеленский, отвечая на вопрос об эффективности работы губернаторов, в частности, главы Николаевской ОГА Александра Стадника, заявил, что в областях, где главы областных госадминистраций не нашли общий язык с местным областным советом, недостаточно эффективно работает вертикаль власти.

Начальник управления СБУ в Николаевской области Виталий Герсак 20 мая провел встречу с главой облсовета Викторией Москаленко и председателем фракции «Наш край», депутатом Юрием Кормышкиным по вопросу перезагрузки работы областного совета. На встрече также присутствовала помощница Москаленко Оксана Корсак и недавно назначенный первый заместитель главы облсовета Тахир Садридинов.

НикВести ранее сообщали, что в апреле в Офисе президента Украины состоялось совещание с участием народных депутатов от Николаевской области, главы Офиса Президента Андрея Ермака, главы Николаевской ОГА Александра Стадника и начальника Управления СБУ в Николаевской области Виталия Герсака. Там обсуждалась проблема взаимоотношений николаевского губернатора с депутатами областного совета. Об этой встрече в своем Telegram-канале написал николаевский журналист Олег Деренюга.

На этой встрече начальник областного УСБУ Виталий Герсак взял на себя обязательства обеспечить «перезагрузку» руководства Николаевского областного совета (президиум и комиссии), чтобы обеспечить эффективное взаимодействие депутатского корпуса с Николаевской облгосадминистрацией в преддверии местных выборов.

Состоявшаяся вчера встреча у начальника УСБУ, по информации НикВести, должна была поставить точку в вопросе перезагрузки работы облсовета. Участники встречи отказались комментировать, о чем они говорили и какие решение принято.

На следующий день Виктория Москаленко заявила, что Служба безопасности Украины оказывает на нее давление с тем, чтобы она освободила занимаемую должность.

После этого заявления 22 мая Викторию Москаленко в очередной раз вызвали в Управление СБУ области.

25 мая три депутатских фракций Николаевского областного совета «Европейская Солидарность», «Батьківщина», и «УКРОП» потребовали от Президента Украины Владимира Зеленского прекратить давление СБУ на главу облсовета Викторию Москаленко.

26 мая глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко попала в больницу после очередного визита в СБУ. После этого Виктория Москаленко обратилась к представителям стран «Большой семерки» из-за давления на нее со стороны СБУ.

Также напомним, что заместитель главы Николаевского областного совета Тахир Садридинов утверждает, что глава СБУ в области Виталий Герсак не оказывал на него давления и отметил, что он единственный с кем из команды президента на Николаевщине можно вести диалог.

Депутат Николаевского облсовета, председатель фракции «Наш край» Юрий Кормышкин заявил, что глава СБУ в области Виталий Герсак не оказывает на него давления.