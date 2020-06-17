Депутаты Николаевского городского совета отказались создавать коммунальное учреждение «Туристическо-информационный центр города Николаева».

Об этом стало известно сегодня, 17 июня, в ходе заседания сессии Николаевского городского совета, передает корреспондент НикВести.

Мэр Александр Сенкевич сообщил, что данный центр планируют разместить на первом этаже мэрии и рассказал депутатам чем он будет заниматься.

— В левом крыле горсовета, на первом этаже планируется создать туристический центр, где будут продаваться сувениры, где можно будет заказать гида, и так далее. Есть предложение проголосовать, – сказал Александр Сенкевич.

После чего он трижды пытался внести данный вопрос в повестку дня, однако депутаты так и не смогли набрать нужного количества голосов.

Напомним, члены депутатской комиссии по вопросам гласности Николаевского горсовета отказались утверждать положение о туристическом логотипе города «Миколаїв — місто на хвилі» и отправили вопрос на доработку.