Глава Службы автодорог в Николаевской области Владислав Невеселый заявил, что работы по ремонту асфальта на Ингульском мосту приостановлены из-за того, что в КП «ЭЛУ автодорог» проигнорировали его просьбу укрепить разводную часть.

Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook.

По словам Владислава Невеселого вчера, 6 июля, в Службе автомобильных дорог Николаевской области провели экстренное совещание, на которое были приглашены подрядчики и представители КП «ЭЛУ автодорог», как предприятия, которое содержит Ингульский мост, чтобы обсудить вопросы по возобновлению работ в ближайшие сроки.

— Представителем от ЭЛУ автодорог был главный инженер, который не имеет права принимать решения за предприятие и даже побоялся подписаться под протоколом, который несет фиксирование данной встречи (чтобы потом никто не мог увильнуть от своих слов). По итогу встречи было решено: «ЭЛУ автодорог» до 16:00 должно предоставить письма для патрульной Полиции, а также укрепить мост для безопасной работы; САД Николаевской области в 16.00 заберет письма у «ЭЛУ автодорог» и совместно передает для регистрации в патрульную Полицию. Подрядчик на низком старте готов приступать к работе, — заявил Владислав Невеселый.

Однако, по словам Владислава Невеселого, ни одна из договоренностей так и не была реализована КП «ЭЛУ автодорог».

— Ситуация сложилась следующая: Представитель САД заехал в «ЭЛУ автодорог»— письма никто не дал! Мост, который обещали с утра укрепить — не укрепили! Лично меня очень печалит такой подход к довольно серьезной ситуации, — отметил чиновник.

Он также отметил, что в ходе совещания 6 июля представители «ЭЛУ автодорог» заявили, что за последние 20 лет никто не обслуживал гидравлическую часть моста, которая отвечает за разводку подъемной его части, из-за того, что в городе нет специалистов в этой сфере.

— На вопрос, проводился ли ремонт подъемного механизма, главный инженер ответил: «Проводились работы только по замене электрической части, гидравлическую часть за последние 20 лет — не обслуживали, так как в городе нет специалиста в этом направлении», — заявил Владислав Невеселый.

Напомним, рано утром, 3 июля, самопроизвольно начала подниматься разводная часть Ингульского моста. Через некоторое время мост удалось опустить и восстановить движение транспорта по нему.

Директор коммунального предприятия «ЭЛУ Автодорог» Виталий Шевченко заявил о то, что Ингульский мост в Николаеве сегодня утром самопроизвольно поднялся из-за работ по ремонту асфальтного покрытия. По его словам, конструкция разводной части стала легче, а потому мост развелся.

Он отметил, что Служба автомобильных дорог Николаевской области, которая является заказчиком работ по ремонту асфальтового покрытия на мосту, не согласовала с «ЭЛУ Автодорог» порядок выполнения работ, а также не уведомила о начале ремонта. Как известно, работы по ремонту дороги на мосту начались в понедельник, 29 июня.

После инцидента Александр Сенкевич в комментарии НикВести сказал, что, по его мнению, самопроизвольная разводка моста произошла из-за того, что Служба автодорог области не привлекла к ремонтным работам на мосту коммунальное предприятие «ЭЛУ Автодорог», на балансе которого находится конструкция моста.

В ответ на это руководитель Службы автомобильных дорог в Николаевской области Владислав Невеселый заявил, что проведение ремонтных работ на Ингульском мосту не могли стать причиной его самопроизвольного разведения.

Депутат Николаевского городского совета, руководитель предприятия «Николаевавтодор» Сергей Шульгач, в свою очередь, считает, что вероятной причиной произвольной разводки моста стала неполадка в «мозгах» моста — автоматике.

Валерий Положенко, который раньше занимал должность директора коммунального предприятия «ЭЛУ Автодорог» считает, что ситуацию с самопроизвольным поднятием разводной части Ингульского моста в Николаеве можно было избежать.

Николаевский городской голова Александр Сенкевич считает, что авария на Ингульском мосту произошла, в том числе, из-за несогласованности действий городских, областных и государственных служб.

Глава Службы автодорог в Николаевской области Владислав Невеселый заявил, что механизмы, которые отвечают за подъем разводной части Ингульского моста в Николаеве никто не обслуживал на протяжении 20 лет.