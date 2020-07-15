Ровенская облгосадминистрация со среды, 15 июля, разрешила работу кинотеатров, театров, музеев, библиотек и других учреждений культуры.

Об этом сообщил глава Ровенской облгосадминистрации Виталий Коваль в Facebook.

— Созвал внеочередное заседании ТЭБ и ЧС. Решили разрешить работу учреждений культуры и кинотеатров. Условие — наполненность залов не более 50%. Завтра рассмотрим и возможность открытия ресторанов, кафе, баров, столовых в помещениях, - сообщил он.

По словам главы местной ОГА, на сегодняшний день в области показатель инфицирования COVID-19 составляет 10,6% при допустимой норме менее 11%.

Напомним, что в Украине за минувшие сутки, 42 июля, обнаружили 836 новых случаев коронавируса.