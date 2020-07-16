Российские наемники обстреляли поселок Новолуганское в Донецкой области с использованием противопехотной мины ПОМ-2. Данный вид мин производится только в РФ и запрещен Оттавской конвенцией с 1997 года.

Об этом сообщили в пресс-центре операции Объединенных сил.

По данным украинской стороны Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня (СЦКК), обстрел произошел 15 июля по направлению с неподконтрольного поселка Доломитное. Боевики применили ручной противотанковый гранатомет РПГ-7, в качестве гранаты использовали мину ПОМ-2.

Наблюдательная группа украинской стороны СЦКК обнаружила указанную мину во время фотофиксации обстрела. Боеприпас не сдетонировал. За ее утилизацию возьмется подразделение ГСЧС. В СЦКК отметили, что на прилегающей к обстрелу территории могут находиться другие мины ПОМ-2.

– Данный вид мин запрещен Оттавской конвенцией с 1997 года и изготавливается исключительно в Российской Федерации, - подчеркнули в СЦКК.

Напомним, за минувшие сутки российские наемники 12 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские воины не пострадали.