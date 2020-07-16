За минувшие сутки российские наемники 12 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские воины не пострадали.

Об этом сообщил пресс-центр Операции Объединенных сил.

«15 июля вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня. За прошедшие сутки потерь среди украинских защитников Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет», — сказано в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» вблизи Марьинки противник дважды открывал огонь в сторону позиций украинских защитников из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

По защитникам Талаковки, кроме гранатометов и пулеметов, враг применил и минометы 120-го калибра. В районе населенных пунктов Гнутово, Водяное и Авдеевка агрессор обстреливал украинских бойцов из гранатометов и пулеметов.

Проявляли захватчики свою огневую активность и рядом с Новолуганским, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север». Здесь наемники задействовали вооружения БМП и автоматические станковые гранатометы.

Также факты использования противником вооружения запрещенного минскими соглашениями обнаружено неподалеку Орехово и Новотошковского. На этих участках фронта российские наемники вели огонь из минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Кроме того за минувшие сутки наемники в очередной раз обстреляли подконтрольный украинскому правительству населенный пункт. Враг обстрелял из ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2, находящихся на вооружении ВС РФ, поселок Новолуганское. Один из неразорвавшихся боеприпасов обнаружено на территории сельскохозяйственного предприятия этого прифронтового населенного пункта. В дальнейшем мину утилизируют подразделения государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.

По данным разведки 15 июля украинские защитники уничтожили двух захватчиков.

«За минувшие сутки потерь среди украинских защитников Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет. Потерь за текущие сутки среди наших защитников нет», — добавили в штабе.

С начала текущих суток российские наемники активности не проявляли.