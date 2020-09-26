Предварительными версиями катастрофы военного самолета АН-26 в Чугуеве являются халатность, теракт и неисправность техники. Есть информация, которая указывает, что причиной трагедии могла стать халатность.

Об этом заявил глава Харьковской ОГА Алексей Кучер на брифинге в Чугуеве.

По словам Алексея Кучера, была задержка с разрешением на посадку АН-26 уже после того, как стало известно о поломке одного из двигателей. Он обратился в Государственное бюро расследований и прокуратуру с просьбой более детально исследовать эту версию трагедии.

– По моей информации, с момента, когда пилот попросил посадку, люди, отвечавшие за нее, ответили только за 1 минуту. Якобы в это время осуществлялась посадка еще одного борта. Поэтому здесь надо выяснить, каким образом отдавался приоритет борту, который пропустили. Для меня это важный момент. Правоохранители должны отработать эту версию, - заявил он.

Ранее Харьковский национальный университет Воздушных сил имени Ивана Кожедуба обнародовал список погибших в результате крушения военного самолета АН-26 в Чугуеве. Как известно, среди погибших 20 курсантов и 7 офицеров.

В результате крушения самолета АН-26 Воздушных Сил ВСУ погибли двое военных из Николаева – 20-летний курсант 151 учебной группы Владимир Олабин и 26-летний курсант 153 учебной группы Андрей Померанцев.

Как известно, поздно вечером, 25 сентября, под Харьковом, возле поселка Чугуево упал самолёт.

В Министерстве обороны Украины сообщили, что самолет АН-26 с курсантами на борту разбился во время захода на посадку.

Изначально сообщалось, что жертвами авиакатастрофы военного самолета АН-26 в Харьковской области стали 25 человек.

Утром 26 сентября на месте крушения АН-26 было найдено еще одно тело, сейчас продолжаются поиски еще двух человек.

Государственное бюро расследований рассматривает четыре версии крушения самолета АН-26 в Харьковской области. Следователи начали досудебное расследование.

В субботу, 26 сентября, в Харьковской области объявлен День траура по погибшим в авиакатастрофе под Чугуевом.