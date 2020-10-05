Максим Невенчанный

Член политсовета политической партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Максим Невенчанный пригрозил партиям «Слуга народа» и «Европейская солидарность» уголовной ответственностью за срыв работы городской избирательной комиссии Николаева.

Об этом говорится в его публикации в Facebook.

Ранее сообщалось, что Максим Невенчанный обвинил представителей «Слуги народа» и «Европейской солидарности» в Николаевском горизбиркоме в нарушении закона и блокировании работы комиссии. Депутат отметил, что действия отдельных членов комиссии, наблюдающиеся последние несколько дней, свидетельствуют о прямом блокировании работы комисси с целью недопуска партии «ОПЗЖ» к участию на местных выборах.

— Негодующим понапрасну Слугам Народа и БППэшникам (партия «Европейская солидарность», - прим.) хочу сказать следующее. Вы нарушили Закон и будут юридические последствия.Беспредел будет караться по строгости Закона. Не смотря на то, что вы верите в свою безнаказанность и вседозволенность, - написал Максим Невенчанный.

Кроме того, глава партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» в Николаеве Артем Ильюк также обратил внимание на то, что работу ТИК срывают представители двух партий: «Слуга народа» и «Европейская солидарность».

— Смотрите, кто срывает выборы в Николаеве, саботируя работу комиссии. Обратите внимание на партии. Хороший тандем. Сложно было представить, что может объединить бывших оппонентов. Теперь они вместе срывают выборы, - написал Артем Ильюк в своем Телеграм-канале.

Напомним, члены Николаевской городской избирательной комиссии обвинили главу комиссии Татьяну Павлову («Слуга народа») в саботаже и препятствовании избирательному процессу.

Уже два дня горизбирком пытается провести заседания в отсутствие главы комиссии Татьяны Павловой. Члены комиссии утверждают, что им необходимо готовиться к утверждению содержания бланка бюллетеня, а также рассмотреть вопрос регистрации избирательного списка партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» в Николаевский городской совет.

Ранее сообщалось, что вчера Николаевская городская избирательная комиссия не смогла провести заседание, поскольку на него не пришла ее глава Татьяна Павлова и пропали ключи от кабинета, где находятся документы.

Напомним, что Николаевский горизбирком не принял в установленный законом срок решение о регистрации избирательного списка партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» в Николаевский горсовет, чем нарушила Избирательный кодекс. Вчера, 2 октября, состоялось заседание Николаевского окружного административного суда, который обязал избирательную комиссию принять решение либо о регистрации, либо от отказе в регистрации списка политической партии.

В воскресенье, 4 октября, горизбирком Николаева начал заседать без главы и принял 5 новых членов. Около 17:30 специалистам удалось вскрыть замки сейфа Николаевской городской избирательной комиссии, ключи от которого исчезли вместе с главой ТИК Татьяной Павловой, которая игнорирует заседания. Также было вскрыто помещение избиркома, где также находились документы комиссии.

Во время описи изъятых документов члены горизбиркома выявили нехватку списков кандидатов и других документов политических партий.