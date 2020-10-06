Глава Николаевской городской организации партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Артем Ильюк примет решение поддерживать ли Владислава Чайку в мэрской гонке только после того, как он представит свою программу и команду.

Об этом в эфире ток-шоу «Битва за місто» в понедельник, 5 октября, пишут НикВести.

Артем Ильюк

— Хороший вопрос! Владислав Чайка в ближайшее время представит свою программу, которую мы увидим и оценим, а потом сможем о ней более подробно поговорить. Мы сегодня с ним в одной команде, команде «Оппозиционной платформы — За жизнь». Мы откроем список кандидатов, вы его посмотрите, вы увидите, что на 90% это новый состав людей, не из тех, кто представляет нынешние созывы областного и городского советов, — заявил Артем Ильюк.

Напомним, вчера областная конференция партии предложила в качестве кандидата на пост Николаевского городского головы общественника Владислава Чайку.

Также напомни, что Артем Ильюк заявил, что не будет баллотироваться в мэры Николаева, но поведет команду «Оппозиционной платформы — За жизнь» в Николаевский городской совет.

Временно исполняющий обязанности руководителя Николаевской областной организации партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Загородний утверждает, что Владислав Чайка состоит в политической партии с декабря 2019 года.

Вместе с тем, судя по видеозаписи интервью Владислава Чайки, которую опубликовали в Телеграм-канале Klymenko Time, еще в июне этого года, три месяца назад, Владислав Чайка рассказывал о планах посетить съезд партии «Слуга народа», которую рассматривал как возможную политическую силу, которая бы его выдвинула в мэры Николаева. Известно, что Владислав Чайка является шурином главы Верховной Рады Дмитрия Разумкова из «Слуги народа».

Примечательно, что ранее, неоднократно общаясь с журналистами, Владислав Чайка не ответил на вопрос о его отношении к «ОПЗЖ», информацию о намерении баллотироваться в мэры Николаева от этой партии называл слухами. Также он не смог высказать свою позицию в вопросе регулирования конфликта на Донбассе.

Кроме того, ранее Владислав Чайка заявил о своей поддержке президента Владимира Зеленского и похвалил его проект «Большая стройка». Отметим же, что партия «Оппозиционная платформа» наоборот, всячески критикует деятельность президента и монобольшинства в парламенте, говоря о его непрофессионализме и требуя отставки главы государства.

Публичная деятельность Владислава Чайки стала особенно активной с осени 2019 года. Политик кормил николаевцев блинами, дарил сковородки , покупал памперсы , открывал «под патронатом» дрифт-парк, на который жаловались николаевцы, учредил благотворительный фонд, вспоминал, как будучи подростком, участвовал в строительстве крейсера «Варяг», предлагал запустить поезд в Корабельный район, цитировал Индиру Ганди, способствовал строительству «японского моста» от имени своей общественной организации, поздравлял жителей города с днем адвокатуры, днем основания машиностроительного факультета НКИ, днем энергетика, днем ликвидатора ЧАЭС, днем работника сельского хозяйства и другими праздниками . Учитывая близость семьи Чайки со спикером парламента Дмитрием Разумковым, многие связывали эту активность с желанием участвовать в выборах от партии «Слуга народа». Но 1 июня 2020 года глава «Слуги народа» в Николаевской области Давид Арахамия заявил, что их политическая сила точно не выдвинет Владислава Чайку кандидатом в мэры Николаева.

А вторая по рейтингу политическая сила в регионе, «Оппозиционная платформа – За жизнь», предложила должность главы партии в Николаеве экс-нардепу Артему Ильюку.

Алексей Пелипас и Владислав Чайка

Также отметим, что Владислав Чайка является партнером николаевского бизнесмена Алексея Пелипаса, владеет ЖЭКами и строительными компаниями. По данным реестра Министерства юстиции, он вместе с Алексеем Пелипасом и его супругой Татьяной Глонзой является владельцем ООО «ЖЭК «Забота» и ООО «Центральный 1». Также Владислав Чайка является совладельцем компании «Бізнес-Реал». Фирма известна тем, что в 2012 году застроила торговыми киосками остановку Соборную по проспекту Центральному.

Кроме того, Владислав Чайка входит в состав учредителей компании «МАР-1», которая стала известна тем, что в 2015 году построила пиццерию «Челентано» рядом с трамвайной остановкой «Автовокзал» недалеко от зоопарка, хотя раньше там был сквер, посвященный основанию Николаева. Там же, на кольцевой развязке возле автовоказала компанией было незаконно установлено 17 билбордов. В июле 2016 года фирма «МАР-1» по требованию мэрии демонтировала 14 рекламных конструкций, которые были установлены вдоль кольца у автовокзала. Комментируя это, нынешний директор департамента по борьбе с коррупцией в мэрии Николаева Андрей Ермолаев отметил тогда, что владельцам компании, «наверное, было сделано предложение, от которого нельзя отказаться».