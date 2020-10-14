Димитрис Силлурис

В среду, 14 октября, кипрские депутаты Палаты представителей, представляющие комитет по этике, объявили забастовку в знак протеста против главы парламента Димитриса Силлуриса, которого обвиняют в коррупции. Они требуют его отставки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные СМИ.

Как отмечается, сегодня депутаты должны были собраться на очередное заседание, однако его отменили по предложению депутата Георгоса Пердикиса, которое поддержал глава комитета Закахариас Закахариу.

— Немыслимо обсуждать кодекс депутатской этики, когда глава парламента сталкивается с подобными обвинениями, — сказал Георгос Пердикис.

Депутаты комитета объявили забастовку и требуют отставки Димитриса Силлуриса, который столкнулся с коррупционными обвинениями. Накануне журналисты «Аль-Джазира» выпустили в эфир документальный фильм, в котором фигурирует спикер парламента Кипра. Он якобы предлагал содействие в предоставлении гражданства китайскому бизнесмену с криминальным прошлым.

Ранее сообщалось, что действующий президент Таджикистана Эмомали Рахмон в пятый раз одержал победу на президентских выборах.