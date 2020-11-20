Глава фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия ушел на самоизоляцию из-за подозрения на коронавирусную инфекцию.
Об этом со ссылкой на источники сообщает издание СтранаUA.
— Возможно, он заразился когда возил китайскую делегацию смотреть завод в Николаеве. Работал инвестиционной няней и заразился, — сообщил источник.
Пресс-секретарь партии Юлия Палийчук, подтвердила информацию о том, что глава фракции ушеел на самоизоляцию.
— У Давида Арахамии один тест положительный, а второй — отрицательный. Сейчас ждеем результата третьего теста. Он находится дома на самоизоляции, — заявила изданию Юлия Палийчук.
Напомним, за время пандемии более 70 депутатов Верховной Рады заразились коронавирусом, то есть каждый шестой.
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Глава фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия ушел на самоизоляцию из-за подозрения на коронавирусную инфекцию.
Об этом со ссылкой на источники сообщает издание СтранаUA.
— Возможно, он заразился когда возил китайскую делегацию смотреть завод в Николаеве. Работал инвестиционной няней и заразился, — сообщил источник.
Пресс-секретарь партии Юлия Палийчук, подтвердила информацию о том, что глава фракции ушеел на самоизоляцию.
— У Давида Арахамии один тест положительный, а второй — отрицательный. Сейчас ждеем результата третьего теста. Он находится дома на самоизоляции, — заявила изданию Юлия Палийчук.
Напомним, за время пандемии более 70 депутатов Верховной Рады заразились коронавирусом, то есть каждый шестой.
|
Звернення громадських об'єднань Миколаївщини щодо виборів міського головиИлья Шполянский
|
Что Николаеву нужно сделать, чтобы переманить талантливую молодёжь из сел и других городов на учебу?Александр Максименко
|
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