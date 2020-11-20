Глава фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия ушел на самоизоляцию из-за подозрения на коронавирусную инфекцию.

Об этом со ссылкой на источники сообщает издание СтранаUA.

— Возможно, он заразился когда возил китайскую делегацию смотреть завод в Николаеве. Работал инвестиционной няней и заразился, — сообщил источник.

Пресс-секретарь партии Юлия Палийчук, подтвердила информацию о том, что глава фракции ушеел на самоизоляцию.

— У Давида Арахамии один тест положительный, а второй — отрицательный. Сейчас ждеем результата третьего теста. Он находится дома на самоизоляции, — заявила изданию Юлия Палийчук.

Напомним, за время пандемии более 70 депутатов Верховной Рады заразились коронавирусом, то есть каждый шестой.