За время пандемии более 70 депутатов Верховной Рады заразились коронавирусом, то есть каждый шестой.

Об этом Украинской правде сообщил источник в парламенте.

— Сейчас активных больных где-то 23-25, это количество меняется. А в общем за все время пандемии заболели более 70 депутатов, — говорится в сообщении.

По словам собеседника, в секретариате парламента активных больных по состоянию на 12 ноября более 30 человек, всего от вируса пострадали более 70 сотрудников секретариата.

Напомним, по состоянию на 12 ноября в Украине было зафиксировано 11 тысяч 57 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, госпитализированы 1509 человек, умерли 198 человек, выздоровели — 6 тысяч 235 человек.