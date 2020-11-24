Новоизбранный депутат Николаевского городского совета от партии «Наш край» Николай Круглов считает, что Владиславу Чайке перед вторым туром выборов мэра стоило заручиться поддержкой своих конкурентов из первого тура.

Об этом он заявил в эфире ток-шоу «Битва за місто» в воскресенье, 22 ноября, пишут НикВести.

В ходе программы журналист Олег Деренюга попросил Николая Круглова прокомментировать решение Владислава Чайки не вести переговоры со своими конкурентами за кресло мэра Татьяной Домбровской, Юрием Гранатуровым, Александром Садыковым и ним самим, о поддержке во втором туре выборов.

В ответ на это Николай Круглов заявил, что, по его мнению, такое решение политика было ошибкой, так как мэр города должен быть коммуникабельным и уметь вести диалог с депутатами.

— Я думаю, что ошибка есть. Она связана с тем, что советы стоят дешево, проблем особо больших я не увидел, но мы в любом случае с этим делом столкнемся. Политику, экономическую политику будет формировать депутатский корпус. От секретаря городского совета будет зависеть очень много, это ключевая фигура, которая будет работать с каждым депутатом. Так вот, мэр города - это больше исполнительная власть. У него депутатского мандата нет. Он приравнен… Конечно нужно советоваться, — заявил Николай Круглов.

Как известно, в первом туре выборов Николаевского городского головы участвовали 6 кандидатов. По итогам голосования, лидерами гонки стали действующий мэр Александр Сенкевич (38,95%) и Владислав Чайка (29,3%). Другие кандидаты — Татьяна Домбровская, Николай Круглов, Юрий Гранатуров и Александр Садыков выбыли из гонки за кресло мэра Николаева. Отметим, что суммарно они набрали 30,7% голосов избирателей.

Бизнесмен, владелец ЖЭКов, ларьков и билбордов Владислав Чайка, в ходе проведения второго тура выборов городского головы заявил, что не ищет поддержки среди других кандидатов в мэры, которые не прошли во второй тур и уже провозгласил себя «народным мэром».

Отметим, что штаб партии «Пропозиція» обнародовал результаты подсчёта 100% протоколов на избирательных участках Николаева.

Напомним, что вчера в эфире телеканала 112.Украина был озвучен результат экзитпола, проведенного компанией Independent Researching Group: Владислав Чайка набирает 51,96%, а Александр Сенкевич — 48,04%.

При этом компания Independent Researching Group, которая прогнозирует победу Владислава Чайки, проводила на местных выборах 25 октября экзитпол в Запорожской области. Результаты этого экзитпола отличаются от итогов выборов в Запорожский облсовет.

В свою очередь кандидат на пост Николаевского городского головы от «ОПЗЖ» Владислав Чайка в эфире телеканала 112 объявил себя победителем избирательной гонки. Он также анонсировал наказание для всех коррупционеров, которые, по его словам, последние пять лет грабили город и вели город к застою.

В ответ на это депутат городского совета от партии «Пропозиція» Федор Панченко считает, что Владислав Чайка поторопился, объявив себя победителем на выборах мэров. А Александр Сенкевич считает, что Владислав Чайка мог выиграть только в параллельной вселенной.

Отметим, что по данным проведенного НикВести экзитпола, на выборах мэра побеждает действующий городской голова Александр Сенкевич с результатом 61,6%.

Также напомним, что народный депутат от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илья Кива и юристы кандидата в мэры Николаева Владислава Чайки обвинили его конкурента по выборам Александра Сенкевича в фальсификациях результатов выборов и требуют пересчета голосов.