Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон ответил на письмо маленького британца, заверив его, что карантин в стране не помешает Санта-Клаусу привезти подарки на Рождество.

В своем Twitter Джонсон опубликовал письмо от маленького мальчика, который заинтересовался, повлияют ли ограничения на работу Санта Клауса.