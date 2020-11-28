Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон ответил на письмо маленького британца, заверив его, что карантин в стране не помешает Санта-Клаусу привезти подарки на Рождество.
В своем Twitter Джонсон опубликовал письмо от маленького мальчика, который заинтересовался, повлияют ли ограничения на работу Санта Клауса.
Monti (aged 8) wrote to me asking if Father Christmas will be able to deliver presents this year
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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон ответил на письмо маленького британца, заверив его, что карантин в стране не помешает Санта-Клаусу привезти подарки на Рождество.
В своем Twitter Джонсон опубликовал письмо от маленького мальчика, который заинтересовался, повлияют ли ограничения на работу Санта Клауса.
Monti (aged 8) wrote to me asking if Father Christmas will be able to deliver presents this year