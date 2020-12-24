Депутаты Николаевского горсовета утвердили положение о туристическом логотипе города «Миколаїв — місто на хвилі».

Об этом стало известно сегодня, 24 декабря, в ходе заседания сессии горсовета, передает корреспондент НикВести.

В ходе заседания к депутатам обратилась директор департамента экономического развития Николаевского городского совета Татьяна Шуличенко, которая попросила депутатов утвердить туристический логотип города «Миколаїв — місто на хвилі», которую городу подарила общественная платформа МрійДій. Чиновница отметила, что новый логотип можно будет использовать для привлечения туристов, на официальных мероприятиях и официальных документах.

После непродолжительного обсуждения 52 депутата отдали свои голоса «За» данный вопрос.

Напомним, презентация нового бренда города — логотип «Миколаїв — місто на хвилі» состоялась 9 сентября 2019 года. Логотип является подарком платформы МрійДій ко Дню 230-летия Николаева.