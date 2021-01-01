Правительство Австралии с 1 января изменит слова национального гимна страны. Из текста исчезнут слова «we are young» («мы молоды»), чтобы точнее отразить историю коренного населения.

Об этом накануне нового года объявил премьер-министр страны Скотт Моррисон, сообщает The Guardian.

Он пояснил, что такие изменения позволят укрепить дух единства после года серьезных испытаний.

Правительство уберет упоминание о «молодости» страны, чтобы учесть историю аборигенов и прилегающих островов, которая насчитывает десятки тысяч лет. Так строку «For we are young and free» («Потому что мы молоды и свободны») заменят на «For we are one and free» («Потому что мы единые и свободные»).

Моррисон отметил, что такое изменение не убирает с гимна ничего, а «зато много добавляет». Он также отметил, что несмотря на то, что история современной австралийской нации может быть относительно молодой, настоящая история страны — древняя.

– Наша национальная история основана на более чем 300 национальных этнических и языковых группах, и мы являемся наиболее успешной мультикультурной нацией на земле, - отметил Моррисон.

Напомним, депутаты на Закарпатье вместе с председателем местной громады после присяги якобы пели венгерский гимн.