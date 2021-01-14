Комиссия Николаевского горсовета по вопросам здравоохранения, социальной защиты населения, образования, культуры, туризма, молодежи и спорта не стала рассматривать обращение фракции «Партия Шария» по поводу повышения тарифов с января 2021 года.

Обсуждение этого вопроса проходило на заседании комиссии сегодня, 14 января, передает корреспондент НикВести.

Так, фракция направила на рассмотрение свое заявление по поводу повышения тарифов, однако члены комиссии от других партий сочли его рассмотрение бессмысленным и неактуальным.

Глава комиссии Анна Норд отметила, что подобные обращения уже рассматривались, а тарифы в Украине якобы уже снизили.

— Я бы хотела сказать, что еще 26 декабря наша фракция («Наш край», — прим.) такое предложение внесла, этот вопрос был рассмотрен, и, в общем-то, тарифы были уменьшены. Нуждаемся ли мы в дополнительном обсуждении? Главное, этот вопрос не требует решения нашей комиссии. Я просто не вижу смысла, — сказала Анна Норд.

С ней согласились другие члены комиссии, в частности Станислав Мартировсов («Европейская солидарность»). В итоге вопрос о включении обращения «Партии Шария» в повестку дня даже не вносился.

Отметим, что в постоянной комиссии Николаевского горсовета по вопросам здравоохранения, социальной защиты населения, образования, культуры, туризма, молодежи и спорта находятся 8 депутатов: глава — Анна Норд («Наш край»), замглавы — Станислав Мартиросов («Евросолидарность»), Елена Кузьмина — секретарь («Слуга народа»), Руслан Москаленко («ОПЗЖ»), Владлена Транская («ОПЗЖ»), Мария Грачева («Пропозицiя»), Зинаида Моторная («ОПЗЖ»), Николай Карецев («Партия Шария»),

Напомним, что 12 января члены планово-бюджетной комиссии горсовета Николаева согласовали проект решения сессии об обращении к президенту Украины, к Верховной Раде Украины и Кабмину с просьбой пересмотреть тарифы для населения на газ (включая транспортировку) и электроэнергию в сторону их уменьшения.

Как сообщалось, акции протеста против повышения тарифов недавно прошли в Николаеве, Снигиревке, Баштанке, Первомайске. Мэр Вознесенска Евгений Величко обратился к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой вернуть льготный тариф на электроэнергию для жителей города.