Китайский космический зонд Tianwen-1, который на этой неделе вышел на орбиту Марса, прислал первые снимки «красной планеты». На кадрах можно увидеть поверхность Марса.

Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

Снимки опубликовали сегодня, 12 февраля.

– Поздравление с китайским Новым годом с Марса, - заявило китайское телевидение.

Чтобы добраться до орбиты Марса, китайский космический аппарат преодолел около 470 млн километров. Планируется, что в мае-июне 2021 года зонд совершит мягкую посадку в южной части равнины Утопия на Марсе, где могли выходить на поверхность грунтовые воды. После посадки марсоход займется исследованием почвы, ионосферы и климата Марса.

Напомним, космический зонд «Надежда» Объединенных Арабских Эмиратов успешно вышел на орбиту Марса. ОАЭ продолжают свою первую космическую миссию на Марс.