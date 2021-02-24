Николаевский городской голова Александр Сенкевич надеется, что мэрия найдет решение, которое позволит законно снести пристройку перед городским выставочным залом в центре Николаева по улице Соборной.

Об этом он сказал во время прямого эфира в соцсетях 23 февраля, пишут НикВести.

— Очень большой резонанс у нас получила пристройка возле нашего муниципального выставочного зала, из которой сделали секонд-хенд. Напомню, этой проблеме уже не один год. Еще при позапрошлом городском голове отдалась эта территория, был построен там «скворечник», «птичник» так называемый. Лет 10 назад появилась это пристройка. Сейчас антикоррупционный департамент разбирается с ситуацией. Надеемся, что мы найдем хорошее, а главное, законное решение для того, чтобы исправить эту ситуацию, — сказал он.

Ранее работники муниципального выставочного зала по улице Соборной сказали, что им «грустно» видеть перед своими окнами пристройку, принадлежащую депутату Владиславу Чайке и его бизнес-партнеру Алексею Пелипасу, где недавно открыли магазин секонд-хенд.

Напомним, что владельцем пристройки у выставочного зала является компания «Бизнес-Реал», которая принадлежит депутату горсовета Владиславу Чайке и его бизнес-партнерам Алексею Пелипасу и Станиславу Савину. 20 лет назад «Бизнес-Реал» Владислава Чайки получил разрешение на реконструкцию подвала под Муниципальным выставочным залом, для обустройства там «закусочной». Впоследствие у отдельного входа в подвал был построен капитальный торговый комплекс, закрывший собой окна выставочного зала. В разное время там размещались бары и магазины одежды, недавно там открыли магазин секонд-хенд.

Во время дебатов кандидатов в мэры Владислав Чайка заявил, что тетя Александра Сенкевича лично просила его закрыть окна муниципального выставочного зала на Соборной, поэтому он сделал надстройку над приватизированным подвалом.

Мэр Николаева Александр Сенкевич тогда пообещал продолжить борьбу с незаконными будками, в том числе и ларьками, принадлежащими Владиславу Чайке.