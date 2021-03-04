Глава фракции «Слуга народа» в Николаевском городском совете Татьяна Домбровская допускает, что ее коллеги по партии могут не поддержать идею выделения 9 миллионов гривен из городского бюджета на установку стелы с флагом.

Об этом она заявила в комментарии корреспонденту НикВести.

Депутат считает, что сама идея установить флагшток позитивна, но не своевременна, так как при дефиците бюджетных денег в Николаеве достаточно проблем, которые необходимо решать в первую очередь.

— Я считаю, что это надо делать, идея сам по себе интересная. Но мне кажется, что немного она не вовремя сейчас. Бюджет города недофинансирования, есть острые статьи бюджета на которых нужно сейчас выделять деньги. То, что происходит в области я не знаю, я этим не занималась. Поэтому я не могу сейчас прокомментировать по области. На сегодняшний день хоть и идея очень хорошая, я это подчеркну, нужно все-таки закрыть альтернативные потребности, которые есть у города. Сегодня сложно сказать, на что в первую очередь нужно было бы потратить деньги из бюджета. У нас очень много проблем в городе. Сейчас очень остро стоит вопрос с питанием, когда родители должны доплачивать деньги, это же тоже очень острый вопрос. У нас есть не освещенные парки. Много чего есть в городе. Я, когда была на выборах, нам казалось, что сама большая проблема николаевцев это дороги, но это не так. У некоторых проблемы с крышами в домах. Вот есть Департамент энергоэффективности, не могу о нем не сказать. У нас есть детские сады, которые до сих пор не закончены. считаю, что нужно закрыть первоочередные потребности города, а потом развивать идеи с флагами. Они очень важны, это воспитание наших детей, это нужно развивать. Наверное, просто не вовремя, — считает Татьяна Домбровская.

Политик также отметила, что данный вопрос будет рассмотрен на заседании фракции «Слуга народа». Татьяна Домбровская допускает, что оно и ее коллеги могут не поддержать позицию депутат и по совместительству главы ОГА Виталия Кима по данному вопросу.

— Мы будем обсуждать этот вопрос на фракции. Я не говорила на эту тему с Виталием Александровичем (Виталием Кимом, главой Николаевской ОГА, - прим.). Но на ближайшей фракции мы это обсудим. У нас достаточно самодостаточные люди во фракции, мы в принципе всегда монолитно голосуем, но у каждого есть свое мнение. Все возможно, — отметила Татьяна Домбровская.

Как известно, в Николаевской облгосадминистрации планируют за счет бюджета установить в Николаеве огромный флаг стоимостью 14 миллионов гривен. В областном управлении капитального строительства заявили, что планируют получить на этот проект 9 миллионов из бюджета Николаева.

Отметим, что заместитель главы облгосадминистрации Игорь Кузьмин заявил, что 72-метровая стела с флагом Украины, которую хотят установить в Николаеве, станет арт-объектом, который будет видно со всех сторон города.

В пояснительной записке к программе экономического и социального развития Николаевской области на 2021 год, куда внесен проект по установке флагштока, говорится, что целью проекта решения является обеспечение реализации программы Президента Украины «Большая стройка» и решения по итогам селекторного совещания заместителя главы Офиса Президента Украины Кирилла Тимошенко от 15 февраля 2021 года об установке самого большого флага Украины в городах областного значения.

В свою очередь, представитель фракции «Пропозиция» в областном совете Александр Мосин заявил, что Николаевский городской совет поучаствует в софинансировании установки в городе флага-гиганта высотой в больше чем 70 метров стоимостью 14 миллионов гривен.

Основатель клуба предпринимателей «МрійДій» Максим Бревда недоумевает, почему на установку стелы с огромным флагом Украины в Николаевской ОГА хотят потратить больше средств, чем на развитие туризма во всей области.

Депутат областного совета Татьяна Демченко возмутилась тем, что в ОГА хотят потратить 5 миллионов из областного и 9 миллионов из городского бюджетов на установку стелы с флагом.

Глава фракции «Пропозиция» в Николаевском городском совете Анна Ременникова считает идею с выделением 9 миллионов гривен из городского бюджета на установку стелы с флагом является несвоевременной.

Глава фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» в Николаевском городском совете Артем Ильюк считает, что депутаты горсовета будут потакать «идиотизму» и выделят деньги из бюджета на на установку стелы с флагом. Сам проект он считает несвоевременным и дорогим.

Отметим, что в 2018 году на вершине первого исторического холма Днепра рядом с Музеем АТО и Аллеей Героев был поднят национальный стяг размером 12х18 м, весом в 23 кг. Это практически самая высокая точка города – высота флагштока над уровнем реки составляет более 120 метров.

При установке флагштока применили сложное инженерное решение – форму флага, который развивается ветром, отражают шесть лавок. Каждая из них оснащена гранитной стелой с сакраментальными для Украины знаками: трезубцем, писанкой, вышивкой, половецкими бабами, казацкими чайками. Выполнены символы в технике горячей художественной эмали, которая не боится температурных перепадов, влаги и не выгорает. Тогда такая инициатива обошлась в 26 миллионов гривен.

В 2020 году в Киеве установили самый большой флаг Укаины - длина флагштока составляет почти 90 метров, а размер полотнища - 16 на 24 метра, пишет издание «Відкритий». Элементы подсветки сооружения установлены таким образом, что увидеть флаг можно в любое время суток из любой точки столицы Украины. Конструкцию установили на территории Мемориального комплекса «Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне», возле «Родины-матери».