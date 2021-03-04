Депутат Николаевского городского совета от фракции «Наш край» Сергей Кантор раскритиковал идею выделить деньги из городского бюджета на установку стелы с флагом.

Об этом он заявил в комментарии корреспонденту НикВести.

Депутат считает, что финансировать подобные проекты нужно тогда, когда в бюджете города есть излишние деньги. Сергей Кантор считает, что лучше потратить деньги на развитие детей и здорового образа жизни.

— Это деньги громады, громада должна решать. Эта цифра равна минимум 4 качественным детским площадкам игровых видов спорта. Я за здоровый образ жизни. Это можно себе позволить, когда есть излишки. А сегодня мы сводим концы с концами, есть огромное количество разного рода проблем. Но это решают люди, они платят налоги, они должны решать. Если людям нужен флаг, то нужен флаг, есть нужны детские площадки, то нужны они, нужна социальная помощь, то нужна социальная помощь. Громада платит налоги, она должна решать. Я считаю деньги нужно вкладывать не в символы и не в арт объекты. Деньги нужно вкладывать в наших детей, — заявил Сергей Кантор.

Как известно, в Николаевской облгосадминистрации планируют за счет бюджета установить в Николаеве огромный флаг стоимостью 14 миллионов гривен. В областном управлении капитального строительства заявили, что планируют получить на этот проект 9 миллионов из бюджета Николаева.

Отметим, что заместитель главы облгосадминистрации Игорь Кузьмин заявил, что 72-метровая стела с флагом Украины, которую хотят установить в Николаеве, станет арт-объектом, который будет видно со всех сторон города.

В пояснительной записке к программе экономического и социального развития Николаевской области на 2021 год, куда внесен проект по установке флагштока, говорится, что целью проекта решения является обеспечение реализации программы Президента Украины «Большая стройка» и решения по итогам селекторного совещания заместителя главы Офиса Президента Украины Кирилла Тимошенко от 15 февраля 2021 года об установке самого большого флага Украины в городах областного значения.

В свою очередь, представитель фракции «Пропозиция» в областном совете Александр Мосин заявил, что Николаевский городской совет поучаствует в софинансировании установки в городе флага-гиганта высотой в больше чем 70 метров стоимостью 14 миллионов гривен.

Основатель клуба предпринимателей «МрійДій» Максим Бревда недоумевает, почему на установку стелы с огромным флагом Украины в Николаевской ОГА хотят потратить больше средств, чем на развитие туризма во всей области.

Депутат областного совета Татьяна Демченко возмутилась тем, что в ОГА хотят потратить 5 миллионов из областного и 9 миллионов из городского бюджетов на установку стелы с флагом.

Глава фракции «Пропозиция» в Николаевском городском совете Анна Ременникова считает идею с выделением 9 миллионов гривен из городского бюджета на установку стелы с флагом является несвоевременной.

Глава фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» в Николаевском городском совете Артем Ильюк считает, что депутаты горсовета будут потакать «идиотизму» и выделят деньги из бюджета на на установку стелы с флагом. Сам проект он считает несвоевременным и дорогим.

Глава фракции «Слуга народа» в Николаевском городском совете Татьяна Домбровская допускает, что ее коллеги по партии могут не поддержать идею выделения 9 миллионов гривен из городского бюджета на установку стелы с флагом.

Отметим, что в 2018 году на вершине первого исторического холма Днепра рядом с Музеем АТО и Аллеей Героев был поднят национальный стяг размером 12х18 м, весом в 23 кг. Это практически самая высокая точка города – высота флагштока над уровнем реки составляет более 120 метров.

При установке флагштока применили сложное инженерное решение – форму флага, который развивается ветром, отражают шесть лавок. Каждая из них оснащена гранитной стелой с сакраментальными для Украины знаками: трезубцем, писанкой, вышивкой, половецкими бабами, казацкими чайками. Выполнены символы в технике горячей художественной эмали, которая не боится температурных перепадов, влаги и не выгорает. Тогда такая инициатива обошлась в 26 миллионов гривен.

В 2020 году в Киеве установили самый большой флаг Укаины - длина флагштока составляет почти 90 метров, а размер полотнища - 16 на 24 метра, пишет издание «Відкритий». Элементы подсветки сооружения установлены таким образом, что увидеть флаг можно в любое время суток из любой точки столицы Украины. Конструкцию установили на территории Мемориального комплекса «Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне», возле «Родины-матери».